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На автотрассе в Житомирской области грузовик снес отбойник. ФОТО

Сегодня, 08:57:34 822 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На автотрассе в Житомирской области грузовик снес отбойник. ФОТО

 На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области молодой водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с отбойником. ДТП произошло 9 апреля возле села Новый Завод.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

"На месте инспекторы патрульной полиции выяснили, что 23-летний водитель грузовика Renault Premium, во время движения не был внимательным, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на колесоотбойник", - информирует полиция.

В результате аварии пострадавших нет, отбойник и автомобиль получили механические повреждения.





Тэги: Киев-Чоп, Житомирская область, дтп
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