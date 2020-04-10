На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области молодой водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с отбойником. ДТП произошло 9 апреля возле села Новый Завод.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"На месте инспекторы патрульной полиции выяснили, что 23-летний водитель грузовика Renault Premium, во время движения не был внимательным, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на колесоотбойник"
, - информирует полиция.
В результате аварии пострадавших нет, отбойник и автомобиль получили механические повреждения.
На автотрассе в Житомирской области грузовик снес отбойник. ФОТО