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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 10 » 16:40:29

Житомир в кризисной ситуации: запасов воды в водохранилище всего на 38 дней

Сегодня, 17:08:29 390 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир в кризисной ситуации: запасов воды в водохранилище всего на 38 дней

 Житомир ждет беспрецедентный водный кризис - уровень воды в наших водохранилищах неуклонно падает. Если в начале апреля в водохранилище Видсичное мы имели запас воды 3 млн куб. м, то по состоянию на 9 апреля - 2,9 млн куб м.

"Каждый день из водохранилища на очистные сооружения КП "Житомиродоканал" поступает 70 тыс. куб. м воды, которые очищают и транспортируют житомирянам и жителям окрестных сел", - информирует коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

За день люди потребляют от 56 тыс. до 63 тыс. куб. м воды. Если в дальнейшем ситуация не изменится, воды в водохранилище Видсичное хватит всего на 38 суток.
 

"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы улучшить ситуацию: нами были установлены насосы, которые качают воду из Тетерева и наполняют ею водохранилище, но наших усилий - недостаточно. В случае, если гидрометеорологические условия не улучшатся - мы вынуждены будем перейди на почасовую подачу воды", - сообщает КП.


Водоканал обращается к житомирянам с просьбой более рационально потреблять воду, не допускать бесконтрольных и необоснованных потерь воды.

1. Почините или замените неисправную сантехнику и краны. Протекающий унитаз и подтекающий кран - это сотни и даже тысячи литров бесполезно за месяц израсходованной воды.
2. Всегда плотно закрывайте кран. Из крана, который капает, вытекает 24 литров воды в сутки.
3. Отдавайте предпочтение душу, а не приему ванны. Принимая душ в течение 5 минут, вы тратите не более 100 литров воды. А для того, чтобы наполнить ванну, необходимо воды в два раза больше - до 200 литров.
4. Используйте экономные насадки-распылители для душа.
5. Покупайте сантехнику-унитаз с двумя режимами слива. Унитаз с двумя режимами слива (полным и экономичным) позволяет сэкономить примерно 15 литров воды в день для семьи из 3 человек.
6. Закройте кран, когда чистите зубы и во время бритья. Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Это позволит Вам сэкономить до 45 литров воды - именно столько вытечет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.

Тэги: водохранилище, Житомир, вода, засуха
Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 17:36:53, Сегодня [Материал]
0

Загальнобудинковий лічильник води у когось в будинку водоканал поставив?
predi
2 predi (predi)   • 17:46:07, Сегодня [Материал]
0

Мабуть в першу чергу слід звернути увагу на прориви, котрі не блокують і не ремонтують днями щоб берегти воду.
І слід передчасно подумать про перекачку води з нижньої водойми, куди впадає Гуйва в водойму відсічного як це робили в свій час при подібній ситуації .
Часу мало і якщо почати робити це тепер то можем вийти з цієї ситуації з меншими проблемами.
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