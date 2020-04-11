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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 11 » 10:53:30

Коронавирус в Житомире и области. За сутки число инфицированных возросло на 33 человека

Сегодня, 11:07:30 2968 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомире и области. За сутки число инфицированных возросло на 33 человека

В Житомирской области за сутки зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19. Утром сообщили об одиннадцати новых случаях, впрочем, только что предоставили информацию о еще 22 новых случаях коронавирусной инфекции у жителей Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волынского, Коростышев и Коростышевского района.

Об этом Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Всего за сегодня, 10 апреля, в Житомирской области путем лабораторного исследования COVID-19 обнаружили у 33 жителей области. Сейчас в Житомирской области 74 случая этого заболевания.

COVID-19 обнаружили в:

  • Коростышеве - у мужчины 26 лет, женщины 36 лет, мужчины 44 лет;
  • Коростышевском районе - у женщины 42 лет, женщины 23 лет, мальчика 7 месяцев, мужчины 23 лет;
  • Овруче - у мужчины 69 лет;
  • Новограде-Волынском - у женщины 32 лет
  • Малине - у женщины 55 лет, женщины 51 года, мужчины 45 лет, женщины 39 лет, мальчика 11 лет, женщины 39 лет, женщины 41 год, мужчины 47 лет, женщины 58 лет
  • Житомире - у мужчины 55 лет, мужчины 25 лет, мужчины 24 лет;
  • Бердичеве - у мужчины 45 лет.


По информации Житомирского областного лабораторного центра, по состоянию на 22:00 10 апреля в Житомирской области 74 случая коронавирусной инфекции:

  • 2 случая в г. Радомышль (1 - летальный 2020 г.,)
  • 9 случаев в Житомире;
  • 16 случаев в Бердичевском районе (1 - летальный 2020 г., 1 - летальный 09.04.2020 г.)
  • 21 случаев в Малинском районе;
  • 14 случаев в Коростенском районе;
  • 1 случай в Житомирском районе;
  • 2 случая в Черняховском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском;
  • 1 случай в Овруче;
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 4 случая в Коростышевском районе.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (21 случай), Бердичевском (16), Коростенском (14) районах.

Комментариев: 5
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:42:28, Сегодня [Материал]
+4

"Спасибо" президенту за то, что принес заразу в страну.

Все срочно в Эпицентр распространять заразу.
garold
2 Кonstantin (garold)   • 12:17:14, Сегодня [Материал]
+4

Мне тоже интересно насколько необходимо закрыть глаза нынешней горвласти на помпезное открытие Эпицентра,когда отмечается рост заболеваемости?Хотя если вспомнить что АТБ возле первой горбольницы открывали в годовщину голодомора,у барыг нет государственных интересов есть только личный(((
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:37:46, Сегодня [Материал]
+3

Ну недомэрок же призвал лицемерно "не ходить на открытие".
Для стада достаточно, предвыборные баллы заработал.
Живу_на_Восточной
4 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 14:25:37, Сегодня [Материал]
+2

Мне особенно интересно мнение депутатишки Ивана «Валидатора» фурлета, который является ярым лоббистом этого магазина, и который обижено покинул заседание горсовета когда сначала Эпицентру не дали разрешение на стройку
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:44:50, Сегодня [Материал]
+1

Не переживай. Депутатишка свое бабло получил. А далее хоть трава не расти.
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