Коронавирус в Житомире и области. За сутки число инфицированных возросло на 33 человека

В Житомирской области за сутки зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19. Утром сообщили об одиннадцати новых случаях, впрочем, только что предоставили информацию о еще 22 новых случаях коронавирусной инфекции у жителей Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волынского, Коростышев и Коростышевского района.



Об этом Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.



Всего за сегодня, 10 апреля, в Житомирской области путем лабораторного исследования COVID-19 обнаружили у 33 жителей области. Сейчас в Житомирской области 74 случая этого заболевания.



COVID-19 обнаружили в:

Коростышеве - у мужчины 26 лет, женщины 36 лет, мужчины 44 лет;

Коростышевском районе - у женщины 42 лет, женщины 23 лет, мальчика 7 месяцев, мужчины 23 лет;

Овруче - у мужчины 69 лет;

Новограде-Волынском - у женщины 32 лет

Малине - у женщины 55 лет, женщины 51 года, мужчины 45 лет, женщины 39 лет, мальчика 11 лет, женщины 39 лет, женщины 41 год, мужчины 47 лет, женщины 58 лет

Житомире - у мужчины 55 лет, мужчины 25 лет, мужчины 24 лет;

Бердичеве - у мужчины 45 лет.



По информации Житомирского областного лабораторного центра, по состоянию на 22:00 10 апреля в Житомирской области 74 случая коронавирусной инфекции:

2 случая в г. Радомышль (1 - летальный 2020 г.,)

9 случаев в Житомире;

16 случаев в Бердичевском районе (1 - летальный 2020 г., 1 - летальный 09.04.2020 г.)

21 случаев в Малинском районе;

14 случаев в Коростенском районе;

1 случай в Житомирском районе;

2 случая в Черняховском районе;

1 случай в Новоград-Волынском;

1 случай в Овруче;

3 случая в Коростышеве;

4 случая в Коростышевском районе.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (21 случай), Бердичевском (16), Коростенском (14) районах.