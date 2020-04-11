Коронавирус в Житомире и области. За сутки число инфицированных возросло на 33 человека

В Житомирской области за сутки зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19. Утром сообщили об одиннадцати новых случаях, впрочем, только что предоставили информацию о еще 22 новых случаях коронавирусной инфекции у жителей Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волынского, Коростышев и Коростышевского района.
Об этом Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Всего за сегодня, 10 апреля, в Житомирской области путем лабораторного исследования COVID-19 обнаружили у 33 жителей области. Сейчас в Житомирской области 74 случая этого заболевания.
COVID-19 обнаружили в:
- Коростышеве - у мужчины 26 лет, женщины 36 лет, мужчины 44 лет;
- Коростышевском районе - у женщины 42 лет, женщины 23 лет, мальчика 7 месяцев, мужчины 23 лет;
- Овруче - у мужчины 69 лет;
- Новограде-Волынском - у женщины 32 лет
- Малине - у женщины 55 лет, женщины 51 года, мужчины 45 лет, женщины 39 лет, мальчика 11 лет, женщины 39 лет, женщины 41 год, мужчины 47 лет, женщины 58 лет
- Житомире - у мужчины 55 лет, мужчины 25 лет, мужчины 24 лет;
- Бердичеве - у мужчины 45 лет.
По информации Житомирского областного лабораторного центра, по состоянию на 22:00 10 апреля в Житомирской области 74 случая коронавирусной инфекции:
- 2 случая в г. Радомышль (1 - летальный 2020 г.,)
- 9 случаев в Житомире;
- 16 случаев в Бердичевском районе (1 - летальный 2020 г., 1 - летальный 09.04.2020 г.)
- 21 случаев в Малинском районе;
- 14 случаев в Коростенском районе;
- 1 случай в Житомирском районе;
- 2 случая в Черняховском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском;
- 1 случай в Овруче;
- 3 случая в Коростышеве;
- 4 случая в Коростышевском районе.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (21 случай), Бердичевском (16), Коростенском (14) районах.
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