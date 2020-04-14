Огонь едва не уничтожил село: полиция открыла уголовное дело из-за пожара на Житомирщине

Правоохранители начали уголовное производство по факту масштабного пожара в Романовском районе, в результате которого огонь охватил 27 зданий, 2 из них - дома, где проживают люди.
Как сообщал «ЖЖ
», события разворачивались 13 апреля в селе Борятин
. Спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар в тот же день. В обуздании огня участвовали также правоохранительные органы, лесоводы, жители Борятина и соседних населенных пунктов.
Один из спасателей при тушении пожара получил ожоги верхних дыхательных путей и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Предварительно установлено, что из-за порывов ветра пламя от сухостоя за селом перекинулось на деревянные здания в самом селе. При осмотре сгоревшей территории всего задокументировано повреждение огнем зеленых насаждений, лесополосы и 27 помещений в селе. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Во время пожара спасено 71 здание - 28 жилых домов и 43 хозяйственных здания.
«Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Причины возгорания и обстоятельства пожара устанавливаются»
, – говорят в полиции Житомирской области.
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