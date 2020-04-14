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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 14 » 11:43:33

Огонь едва не уничтожил село: полиция открыла уголовное дело из-за пожара на Житомирщине

Сегодня, 11:56:22 712 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Огонь едва не уничтожил село: полиция открыла уголовное дело из-за пожара на Житомирщине

 Правоохранители начали уголовное производство по факту масштабного пожара в Романовском районе, в результате которого огонь охватил 27 зданий, 2 из них - дома, где проживают люди.

Как сообщал «ЖЖ», события разворачивались 13 апреля в селе Борятин. Спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар в тот же день. В обуздании огня участвовали также правоохранительные органы, лесоводы, жители Борятина и соседних населенных пунктов.

Один из спасателей при тушении пожара получил ожоги верхних дыхательных путей и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Предварительно установлено, что из-за порывов ветра пламя от сухостоя за селом перекинулось на деревянные здания в самом селе. При осмотре сгоревшей территории всего задокументировано повреждение огнем зеленых насаждений, лесополосы и 27 помещений в селе. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Во время пожара спасено 71 здание - 28 жилых домов и 43 хозяйственных здания.

«Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Причины возгорания и обстоятельства пожара устанавливаются», – говорят в полиции Житомирской области.
Тэги: пожар, полиция, спасатели, Житомирщина
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:55:49, Сегодня [Материал]
0

быстро "поле" превратилось в "сухостой за селом"
интересно, сколько владелец земли занёс?
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