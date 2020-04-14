Взбешенный от ревности мужчина обстрелял из ружья свою жену

Бытовая ссора между супругами закончилась стрельбой: мужчина схватился за оружие и выстрелил в свою жену. Инцидент произошел 13 апреля в городе Коростень, сообщает полиция Житомирской области.
"В этот день между 57-летним мужчиной и его 50-летней женой на почве ревности возник конфликт. В ходе ссоры хозяин схватил оружие и несколько раз выстрелил в сторону женщины. С огнестрельными ранениями ее госпитализировали в больницу"
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Полицейские задержали мужчину и изъяли орудие преступления - незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье калибром 16 мм и боеприпасы к нему.
"Кроме того, в ходе неотложных следственных действий в домохозяйстве супругов было обнаружено и изъято устройство для отстрела патронов калибра 7,62 мм с признаками кустарного производства и еще 80 патронов такого же калибра", - сообщил начальник Коростенского отдела полиции Дмитрий Гаращенко.
По действующему законодательству за совершенные преступления мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.