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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 14 » 13:22:29

Взбешенный от ревности мужчина обстрелял из ружья свою жену

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Взбешенный от ревности мужчина обстрелял из ружья свою жену

 Бытовая ссора между супругами закончилась стрельбой: мужчина схватился за оружие и выстрелил в свою жену. Инцидент произошел 13 апреля в городе Коростень, сообщает полиция Житомирской области.

"В этот день между 57-летним мужчиной и его 50-летней женой на почве ревности возник конфликт. В ходе ссоры хозяин схватил оружие и несколько раз выстрелил в сторону женщины. С огнестрельными ранениями ее госпитализировали в больницу", - информируют правоохранители.

Полицейские задержали мужчину и изъяли орудие преступления - незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье калибром 16 мм и боеприпасы к нему.
 

"Кроме того, в ходе неотложных следственных действий в домохозяйстве супругов было обнаружено и изъято устройство для отстрела патронов калибра 7,62 мм с признаками кустарного производства и еще 80 патронов такого же калибра", - сообщил начальник Коростенского отдела полиции Дмитрий Гаращенко.


По действующему законодательству за совершенные преступления мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.
Тэги: стрельба, Житомирщина, Супруги, ссора
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