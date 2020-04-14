Коронавирусом инфицировался главный врач житомирского Центра ПМСП

Коронавирус обнаружили у главного врача коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета Ивана Дидыка.
Эту информацию подтвердил сам Иван Дидык, который сейчас находится на лечении в городской больнице №1, передает сайт Житомир инфо
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«Да, это правда, подтвердили сегодня утром. Трудно сказать откуда взялся, контактов явных не было, за рубежом не был. Сейчас нахожусь в больнице №1. С врачами Центра ПМСП я фактически не контактировал, тем, с кем контактировал, сделан анализ на ПЦР. Контактных лиц в Центре около десяти и еще жена, с другими родственниками последние три недели не контактировал вообще»
, - сказал Иван Дидык.
По состоянию на 14 апреля в Житомирской области COVID-19 подтвердили у 13 медработников. В целом в Житомирской области коронавирусную болезнь обнаружили у 112 человек
.
"Доктор Питер Форстер и его команда, ученые из Кембриджа, проанализировали около тысячи вирусных геномов SARS-CoV-2 и выяснили, как он распространялся по миру, а также то, что существует три его разных штамма... Анализ данных показывает, что оригинальный штамм вируса мог распространяться в Китае еще в сентябре. Доктор Форстер сказал, что штамм типа «B» существовал еще в декабре, как показал их анализ. Это означает, что вирус уже мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19." По материалам «Daily Mail»
https://changeua.com/news/koronavirus-uspel-mutirovat-v-tri-raznyih-shtamma/