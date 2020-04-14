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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 14 » 17:13:57

Коронавирусом инфицировался главный врач житомирского Центра ПМСП

Сегодня, 17:25:57 1551 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирусом инфицировался главный врач житомирского Центра ПМСП

 Коронавирус обнаружили у главного врача коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета Ивана Дидыка.

Эту информацию подтвердил сам Иван Дидык, который сейчас находится на лечении в городской больнице №1, передает сайт Житомир инфо.

«Да, это правда, подтвердили сегодня утром. Трудно сказать откуда взялся, контактов явных не было, за рубежом не был. Сейчас нахожусь в больнице №1. С врачами Центра ПМСП я фактически не контактировал, тем, с кем контактировал, сделан анализ на ПЦР. Контактных лиц в Центре около десяти и еще жена, с другими родственниками последние три недели не контактировал вообще», - сказал Иван Дидык.

По состоянию на 14 апреля в Житомирской области COVID-19 подтвердили у 13 медработников. В целом в Житомирской области коронавирусную болезнь обнаружили у 112 человек.

Тэги: главврач, коронавирус, Житомир
Комментариев: 7
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 17:54:37, Сегодня [Материал]
-2

Вирус SARS-CoV-2 в Украине уже с декабря и по теперешнее время. Были бы тесты, больные найдутся. Последние исследования его генома это косвенно подтверждают.
"Доктор Питер Форстер и его команда, ученые из Кембриджа, проанализировали около тысячи вирусных геномов SARS-CoV-2 и выяснили, как он распространялся по миру, а также то, что существует три его разных штамма... Анализ данных показывает, что оригинальный штамм вируса мог распространяться в Китае еще в сентябре. Доктор Форстер сказал, что штамм типа «B» существовал еще в декабре, как показал их анализ. Это означает, что вирус уже мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19." По материалам «Daily Mail»

https://changeua.com/news/koronavirus-uspel-mutirovat-v-tri-raznyih-shtamma/
Гражданин
3 Гражданин (Гражданин)   • 18:49:29, Сегодня [Материал]
-2

Ватные фейки для тупеньких.
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 19:05:02, Сегодня [Материал]
-1

Твоего идиотского мнения забыли спросить.
Гражданин
5 Гражданин (Гражданин)   • 19:10:31, Сегодня [Материал]
+1

официально тогда был один из H1N1, но не этот короновирус.
Atillanta
6 Иванна (Atillanta)   • 19:25:07, Сегодня [Материал]
-4

Ты вообще понимаешь разницу между гриппами и коронавирусами, ущербный?
Гражданин
7 Гражданин (Гражданин)   • 22:25:11, Сегодня [Материал]
+1

Иванна, полечи шизофрению и паранойю, а потом достойным людям пиши.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:31:40, Сегодня [Материал]
0

Йой!!! Фсьо прапало! Ми фсі умрьом!!!
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