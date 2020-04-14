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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 14 » 18:04:28

Маски, костюмы и респираторы: Житомирщина получила очередную партию помощи для медиков

Сегодня, 18:36:28 478 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маски, костюмы и респираторы: Житомирщина получила очередную партию помощи для медиков

 Житомирская область получила более 8 тыс. биозащитньх костюмов, 20 тыс. масок, 21 тыс. респираторных масок, бахилы, защитные комплекты, очки, перчатки для защиты медицинских работников.

Все эти средства поступили от благотворителей, Министерства здравоохранения Украины и Офиса Президента Украины. Также в областной лабораторный центр направили очередную партию ПЦР-тестов, информирует ОГА.
 

«Очень приятно, что на Житомирщине есть сознательные и социально ориентированные представители бизнеса. Ведь предприниматели области, и просто граждане постоянно оказывают помощь для защиты наших врачей. Еще раз подчеркиваю, что в Новоград-Волынском швейная фабрика перепрофилировалась и начала производить костюмы для защиты медработников. И благодаря этой фабрике наши врачи будут обеспечены средствами защиты», - рассказывает председатель ОГА Виталий Бунечко.


Так, по словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, за 13-14 апреля в область поступили такие средства защиты для медиков:
 
  • 2 тыс. защитных комплектов;
  • 3 тыс. 600 биокостюмов;
  • 4 тыс. 442 костюмы;
  • 20 тыс. масок;
  • 21 тыс. респираторных масок;
  • 1 тыс. 100 бахил;
  • более 1 тыс. очков.

Также предприниматели привлекаются к другим благотворительным проектам области. В частности, уже приобрели современную систему для ПЦР-диагностики коронавируса.

В ОГА отмечают, что сейчас 12 медучреждений области «первой волны» обеспечены средствами защиты. Создан запас и для 11 учреждений здравоохранения региона, которые определены учреждениями «второй волны».

«Сейчас Житомирщина достаточно обеспечена средствами индивидуальной защиты», - уверяют в облгосадминистрации.
Тэги: Житомирщина, помощь, медики
Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:55:56, Сегодня [Материал]
+1

На третєм місяці боротьби з коронавіросм... А за те, що не посилали літак в Китай повага!!!!
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