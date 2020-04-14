Житомирская область получила более 8 тыс. биозащитньх костюмов, 20 тыс. масок, 21 тыс. респираторных масок, бахилы, защитные комплекты, очки, перчатки для защиты медицинских работников.
Все эти средства поступили от благотворителей, Министерства здравоохранения Украины и Офиса Президента Украины. Также в областной лабораторный центр направили очередную партию ПЦР-тестов, информирует ОГА.
«Очень приятно, что на Житомирщине есть сознательные и социально ориентированные представители бизнеса. Ведь предприниматели области, и просто граждане постоянно оказывают помощь для защиты наших врачей. Еще раз подчеркиваю, что в Новоград-Волынском швейная фабрика перепрофилировалась и начала производить костюмы для защиты медработников. И благодаря этой фабрике наши врачи будут обеспечены средствами защиты», - рассказывает председатель ОГА Виталий Бунечко.
Так, по словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, за 13-14 апреля в область поступили такие средства защиты для медиков:
- 2 тыс. защитных комплектов;
- 3 тыс. 600 биокостюмов;
- 4 тыс. 442 костюмы;
- 20 тыс. масок;
- 21 тыс. респираторных масок;
- 1 тыс. 100 бахил;
- более 1 тыс. очков.
Также предприниматели привлекаются к другим благотворительным проектам области. В частности, уже приобрели современную систему для ПЦР-диагностики коронавируса.
В ОГА отмечают, что сейчас 12 медучреждений области «первой волны»
обеспечены средствами защиты. Создан запас и для 11 учреждений здравоохранения региона, которые определены учреждениями «второй волны».
«Сейчас Житомирщина достаточно обеспечена средствами индивидуальной защиты»
, - уверяют в облгосадминистрации.
Маски, костюмы и респираторы: Житомирщина получила очередную партию помощи для медиков