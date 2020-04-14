Маски, костюмы и респираторы: Житомирщина получила очередную партию помощи для медиков

«Очень приятно, что на Житомирщине есть сознательные и социально ориентированные представители бизнеса. Ведь предприниматели области, и просто граждане постоянно оказывают помощь для защиты наших врачей. Еще раз подчеркиваю, что в Новоград-Волынском швейная фабрика перепрофилировалась и начала производить костюмы для защиты медработников. И благодаря этой фабрике наши врачи будут обеспечены средствами защиты», - рассказывает председатель ОГА Виталий Бунечко.