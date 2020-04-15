За сутки новые случаи заболевания лабораторно подтвердили у 22 жителей Житомирской области. К тем районам, где уже ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, добавился еще Хорошев.
Больше всего новых случаев в Коростене, да и вообще в области именно там больше всего больных с COVID-19 - уже 46.
По данным областного лабораторного центра путем ПЦР-исследования 14 апреля COVID-19 подтвердили:
- Хорошев: у женщины 26 лет;
- Житомир: у мужчины 33 лет, женщины 46 лет, женщины 40 лет, женщины 35 лет;
- Бердичевский район: у женщины 76 лет (летальный);
- Коростень: у девочки 13 лет, мужчины 24 лет, женщины 46 лет, мужчины 47 лет, мужчины 55 лет, женщины 51 года, мужчины 35 лет, женщины 40 лет, мужчины 44 лет, женщины 39 лет, женщины 30 лет, мужчины 41 года, женщины 33 лет, женщины 42 лет, женщины 44 лет;
- Коростенский район: у женщины 32 лет.
По состоянию на 9 часов утра 15 апреля в Житомирской области 134 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса:
- 2 случая в Радомышле;
- 23 случая в Житомире;
- 24 случая в Бердичеве;
- 2 случая в Бердичевском районе;
- 21 случай в Малине;
- 46 случаев в Коростене;
- 2 случая в Житомирском районе;
- 2 случая в Черняховском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Коростышеве;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 1 случай в Пулинах;
- 1 случай в Коростенском районе.
Ситуация в Украине
В течение 14 апреля получено 392 уведомления о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 15 апреля подтверждено 3764 случая COVID-19.
Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей. На амбулаторном лечении 2145 пациентов. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
На Житомирщине 22 новых случая COVID-19: эпицентром заболеваемости стал Коростень