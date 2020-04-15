Двое велосипедистов вблизи села Высокая Печь Житомирского района посреди леса обнаружили масштабную стихийную свалку. На помойку наткнулся блогер из Житомира BunnyRoad и выложил в сеть видео.
Мужчины увидели в лесу тонны бытовых отходов, среди которых бесчисленное количество пластиковых бутылок и полиэтилена, передает Житомир лайф.
"Решил с другом выехать в лес и покататься на велосипеде, но мы увидели, что там огромная гора мусора. Для нас это был настоящий шок! Горы мусора раскинулись по центру живописного леса. Я был очень шокирован, что люди так не любят природу и лес, от этого страдает наша экология", - отметил блогер.
Следы от машин четко указывают на то, что данное место пользуется популярностью у желающих избавиться от мусора, не тратя ни средств, ни времени на поиск полигона ТБО.
Велоблогер из Житомира обнаружил в лесу огромную стихийную свалку. ВИДЕО
может хотят таким образом отомстить обаме, который много лет назад обо%%ал их поъезды и наделал ям на их раиисских дорогах..?
думаю по твоей логике так и было все)
https://ecomapa.gov.ua/
кому лес принадлежит?
заяву на владельца леса полицаям написал "велоблохер"?
Нет хозяина в стране, нет порядка.