Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 15.04.2020    19:38:06
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 15 » 12:56:06

Велоблогер из Житомира обнаружил в лесу огромную стихийную свалку. ВИДЕО

Сегодня, 13:23:06 3124 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Велоблогер из Житомира обнаружил в лесу огромную стихийную свалку. ВИДЕО

 Двое велосипедистов вблизи села Высокая Печь Житомирского района посреди леса обнаружили масштабную стихийную свалку. На помойку наткнулся блогер из Житомира BunnyRoad и выложил в сеть видео.

Мужчины увидели в лесу тонны бытовых отходов, среди которых бесчисленное количество пластиковых бутылок и полиэтилена, передает Житомир лайф.
 

"Решил с другом выехать в лес и покататься на велосипеде, но мы увидели, что там огромная гора мусора. Для нас это был настоящий шок! Горы мусора раскинулись по центру живописного леса. Я был очень шокирован, что люди так не любят природу и лес, от этого страдает наша экология", - отметил блогер.


Следы от машин четко указывают на то, что данное место пользуется популярностью у желающих избавиться от мусора, не тратя ни средств, ни времени на поиск полигона ТБО.
 
Тэги: Житомир, лес, свалку, мусор
Комментариев: 7
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:30:24, Сегодня [Материал]
+4

Это Путин и Шойгу ночью завозят, стопудово.
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 13:38:10, Сегодня [Материал]
+1

Неа, они прямо таки из самолётов скидывают. хи-хи-хи-хи
bender123
3 vasya (bender123)   • 13:54:16, Сегодня [Материал]
+1

как думаешь зачем они это сделали?
может хотят таким образом отомстить обаме, который много лет назад обо%%ал их поъезды и наделал ям на их раиисских дорогах..?
думаю по твоей логике так и было все)
RaID
4 Сергій (RaID)   • 13:56:31, Сегодня [Материал]
+2

Типове стихійне звалище. Яких по країні дофігіще. Бо коли піднімається питання ціни утілізації сміття одразу стає питання хто за це буде платити? Народ і ціну за просто вивезти на полігон не дуже бажає платити, а ще утілізація якась там... Ну, тому запливаємо лайном.

https://ecomapa.gov.ua/
Mykhailo
7 Михаил (Mykhailo)   • 15:42:09, Сегодня [Материал]
0

Моих обращений там с десяток, толку = 0.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 14:54:29, Сегодня [Материал]
-1

ну так выясняйте дальше
кому лес принадлежит?
заяву на владельца леса полицаям написал "велоблохер"?
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 15:38:03, Сегодня [Материал]
0

Пфф, так _любое_ село. Думаете, они в Житомир пластик возят?
Нет хозяина в стране, нет порядка.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus