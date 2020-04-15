Велоблогер из Житомира обнаружил в лесу огромную стихийную свалку. ВИДЕО

"Решил с другом выехать в лес и покататься на велосипеде, но мы увидели, что там огромная гора мусора. Для нас это был настоящий шок! Горы мусора раскинулись по центру живописного леса. Я был очень шокирован, что люди так не любят природу и лес, от этого страдает наша экология", - отметил блогер.