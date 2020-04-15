15 апреля Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы для Житомирской, Харьковской и Николаевской областей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Перспективный план формирования громад Житомирской области принят! По сообщению от Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, представленный еще в феврале Перспективный план, сопровождался сотнями обсуждений, консультациями и общественными собраниями, наконец принят»
, - комментирует председатель ОГА Виталий Бунечко.
Согласно новому плану объединения территорий громад в Житомирской области останется 4 района, центрами которых будут: Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский.
По информации ОГА, в составе Житомирской области будет 65 объединенных территориальных громад.
Кабмин утвердил план децентрализации: в Житомирской области останется всего 4 района
1.Вали на предыдущего.
2.Начинай реконструкцию.
3.Готовь конверт другому.
Основной звкон Управления.