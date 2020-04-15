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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 15 » 15:04:22

Кабмин утвердил план децентрализации: в Житомирской области останется всего 4 района

Сегодня, 15:16:22 1984 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин утвердил план децентрализации: в Житомирской области останется всего 4 района

 15 апреля Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы для Житомирской, Харьковской и Николаевской областей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Перспективный план формирования громад Житомирской области принят! По сообщению от Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, представленный еще в феврале Перспективный план, сопровождался сотнями обсуждений, консультациями и общественными собраниями, наконец принят», - комментирует председатель ОГА Виталий Бунечко.

Согласно новому плану объединения территорий громад в Житомирской области останется 4 района, центрами которых будут: Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский.

По информации ОГА, в составе Житомирской области будет 65 объединенных территориальных громад.

Тэги: районы, Житомирская область, децентрализация, ОТГ
Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:19:58, Сегодня [Материал]
-2

При этой системе лучше жить всеравно не станет.
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 16:47:07, Сегодня [Материал]
-3

Таки ДА!!!
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:49:20, Сегодня [Материал]
+2

Очевидний і логічний наступний крок - скасувати поділ на області. Бо для взаємодії кількох укрупнених районів кожного регіону з "центром" тепер не потрібна буде бюрократична прокладка з обласних чиновників. Амінь!
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:09:35, Сегодня [Материал]
+2

Чудова новина для дрібних райцентрів. Тепер вони вимиратимуть з прискоренням.
zt-gregori
5 Ігор (zt-gregori)   • 17:23:02, Сегодня [Материал]
+2

чому? вони є центрами громад, які в останні роки себе дуже непогано почували.
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:32:33, Сегодня [Материал]
+1

Ну, скажімо, з Олевська буде ближче їздити "рішати" адміністративні питання до Коростеня, ніж до Житомира.
lg2013
6 lg (lg2013)   • 17:29:24, Сегодня [Материал]
+2

Протягом багатьох десятиріч відбувався переділ, зміна районів і коли був досягнутий оптимальний варіант, треба було покромсати все. Чому не можна було зробити район - громада, а тоді об'єднувати.
Semen1952
8 Semen (Semen1952)   • 17:43:55, Сегодня [Материал]
-2

Все по плану:
1.Вали на предыдущего.
2.Начинай реконструкцию.
3.Готовь конверт другому.

Основной звкон Управления.
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