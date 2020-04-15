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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Апрель » 15 » 16:53:33

Лесная отрасль Житомирской области спустя 8 месяцев получила нового руководителя

Сегодня, 16:59:33 520 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лесная отрасль Житомирской области спустя 8 месяцев получила нового руководителя

 Лесная отрасль Житомирской области с августа 2019 не имела руководителя. Лишь 14 апреля 2020 года Государственное агентство лесных ресурсов назначило нового руководителя.

Как стало известно «Журналу Житомира», Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства возглавил Виктор Сахнюк.

О Сахнюке Викторе Анатольевиче известно, что он родом из Волыни. Имеет высшее образование соответствующего направления подготовки и опыт работы в лесной отрасли.

В частности, он работал в лесной отрасли на Волыни, возглавлял управление лесного и охотничьего хозяйства в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

За 2019 год, согласно декларации, Сахнюк заработал 259 тыс. 509 гривен.

Напомним, ранее Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства возглавлял Андрей Куринский. Он уволил после того, как президент Зеленский заявил, что руководитель управления причастен к незаконной добыче янтаря на Житомирщине.
Тэги: начальник, лес, управление, Житомирская область
Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 18:33:34, Сегодня [Материал]
+3

ну чтож, походу скоро на беверли хилз в Житомире вырастет новый замок... с высоким забором.. и будет оформлен как мы знаем на пенсионерку(маму или тёщу)..
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 18:37:58, Сегодня [Материал]
0

Скорее деревянный сруб из карпатской смереки.
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