Лесная отрасль Житомирской области спустя 8 месяцев получила нового руководителя

Лесная отрасль Житомирской области с августа 2019 не имела руководителя. Лишь 14 апреля 2020 года Государственное агентство лесных ресурсов назначило нового руководителя.
Как стало известно «Журналу Житомира
», Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства возглавил Виктор Сахнюк.
О Сахнюке Викторе Анатольевиче известно, что он родом из Волыни. Имеет высшее образование соответствующего направления подготовки и опыт работы в лесной отрасли.
В частности, он работал в лесной отрасли на Волыни, возглавлял управление лесного и охотничьего хозяйства в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
За 2019 год, согласно декларации
, Сахнюк заработал 259 тыс. 509 гривен.
Напомним, ранее Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства возглавлял Андрей Куринский
. Он уволил после того, как президент Зеленский заявил, что руководитель управления причастен к незаконной добыче янтаря
на Житомирщине.