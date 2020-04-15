Мэра одного из городов Житомирской области подозревают в растрате более 600 тыс. грн бюджетных средств, предназначенных для капремонта дороги.
По информации прокуратуры
, городской голова подписал документы о выполнении ремонта дороги, который на самом деле не проводился.
"По данным следствия, городской голова, по предварительному сговору с директором частного предприятия, при выполнении договоров подряда о капитальном ремонте дорог в одном из райцентров, зная, что строительные работы не выполнялись, в декабре 2018 года подписали официальные документы об их выполнении. Кроме этого, городской голова, действуя по аналогичной схеме, подписал с другим частным предпринимателем-депутатом этого же горсовета поддельные документы о выполненных услугах по техническому надзору, которые фактически не предоставлялись", – информирует прокуратура Житомирской области.
Сообщается, что на основании ложных документов, из городского бюджета на счет предприятия и частного предпринимателя были безосновательно перечислены средства на общую сумму 645 тыс. грн.
Обоим фигурантам дела (мэру города и частному предпринимателю) 14 апреля подозрения вручил заместитель руководителя Коростенского местной прокуратуры.
На ремонте дорог в Житомирской области украли более 600 тысяч: объявлено подозрение мэру города
Майдан же против коррупции скакал :)