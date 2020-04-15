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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Апрель » 15 » 17:48:30

На ремонте дорог в Житомирской области украли более 600 тысяч: объявлено подозрение мэру города

Сегодня, 17:48:30 598 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ремонте дорог в Житомирской области украли более 600 тысяч: объявлено подозрение мэру города

 Мэра одного из городов Житомирской области подозревают в растрате более 600 тыс. грн бюджетных средств, предназначенных для капремонта дороги. 

По информации прокуратуры, городской голова подписал документы о выполнении ремонта дороги, который на самом деле не проводился.
 

"По данным следствия, городской голова, по предварительному сговору с директором частного предприятия, при выполнении договоров подряда о капитальном ремонте дорог в одном из райцентров, зная, что строительные работы не выполнялись, в декабре 2018 года подписали официальные документы об их выполнении. Кроме этого, городской голова, действуя по аналогичной схеме, подписал с другим частным предпринимателем-депутатом этого же горсовета поддельные документы о выполненных услугах по техническому надзору, которые фактически не предоставлялись", – информирует прокуратура Житомирской области.


Сообщается, что на основании ложных документов, из городского бюджета на счет предприятия и частного предпринимателя были безосновательно перечислены средства на общую сумму 645 тыс. грн.

Обоим фигурантам дела (мэру города и частному предпринимателю) 14 апреля подозрения вручил заместитель руководителя Коростенского местной прокуратуры.
Тэги: Житомирская область, ремонт дорог, прокуратура, мэр
Комментариев: 2
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:54:23, Сегодня [Материал]
+3

Неужели в постмайданной Украине воруют? :)
Майдан же против коррупции скакал :)
Fenugreek
2 Andrey (Fenugreek)   • 18:14:56, Сегодня [Материал]
+4

Ничего не изменилось, ничего не изменится. Хоть устраивай майдан каждый месяц. Мне кажется это генетический код украинского чиновника. Пришёл на должность, что бы красть.
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