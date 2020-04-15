На ремонте дорог в Житомирской области украли более 600 тысяч: объявлено подозрение мэру города

"По данным следствия, городской голова, по предварительному сговору с директором частного предприятия, при выполнении договоров подряда о капитальном ремонте дорог в одном из райцентров, зная, что строительные работы не выполнялись, в декабре 2018 года подписали официальные документы об их выполнении. Кроме этого, городской голова, действуя по аналогичной схеме, подписал с другим частным предпринимателем-депутатом этого же горсовета поддельные документы о выполненных услугах по техническому надзору, которые фактически не предоставлялись", – информирует прокуратура Житомирской области.