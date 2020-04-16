В Житомире на хлебозаводе «Золотой Каравай» начали освящать паски. Все ради того, чтобы верующие не шли в церковь на Пасху и не подвергали себя опасности заразиться коронавирусом. Пасочки будут освящать каждый день до Пасхи.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в мэрии, освященную пасхальную продукцию указанного производителя житомиряне смогут приобрести в сетях: АТБ, Полесье Продукт, Квара, а также в фирменных киосках предприятия.
«Метро» также присоединится к инициативе: вся продукция, которая будет поступать в торговые залы, будет освящена и иметь соответствующую маркировку.
«Такие торговые марки как ТОВ «Київський БКК», ТОВ «ТД Київхліб», Хлібодар ТЗОВ, освятят ее на производстве»
, - добавляют в городском совете.
Супермаркет «Фуршет» также выразил поддержку: в данной сети на территории города Житомира будут продаваться уже освященные паски. Освящение будет проведено на собственном производстве.
На хлебозаводе в Житомире начали освящать паски. ФОТО
Ответ: о. Олександр, храм напроти Політехніки, ПЦУ