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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 16 » 08:51:25

На хлебозаводе в Житомире начали освящать паски. ФОТО

Сегодня, 08:51:25 280 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На хлебозаводе в Житомире начали освящать паски. ФОТО

 В Житомире на хлебозаводе «Золотой Каравай» начали освящать паски. Все ради того, чтобы верующие не шли в церковь на Пасху и не подвергали себя опасности заразиться коронавирусом. Пасочки будут освящать каждый день до Пасхи.

Как сообщили «Журналу Житомира» в мэрии, освященную пасхальную продукцию указанного производителя житомиряне смогут приобрести в сетях: АТБ, Полесье Продукт, Квара, а также в фирменных киосках предприятия.

«Метро» также присоединится к инициативе: вся продукция, которая будет поступать в торговые залы, будет освящена и иметь соответствующую маркировку.

«Такие торговые марки как ТОВ «Київський БКК», ТОВ «ТД Київхліб», Хлібодар ТЗОВ, освятят ее на производстве», - добавляют в городском совете.

Супермаркет «Фуршет» также выразил поддержку: в данной сети на территории города Житомира будут продаваться уже освященные паски. Освящение будет проведено на собственном производстве.





Тэги: паска, праздник, Житомир, пасха, освящение
Комментариев: 2
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 09:12:52, Сегодня [Материал]
0

Овсящать или вирусом заряжать?
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 09:14:28, Сегодня [Материал]
+1

А піп якої церкви той обряд проводив?
Ответ: о. Олександр, храм напроти Політехніки, ПЦУ
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