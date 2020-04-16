Спасатели Житомирской области во время пожара сухой травы на окраине поселка спасли зайчонка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Эту кроху 13 апреля спасатели Житомирщины спасли во время пожара сухой травы на окраине Лугин. Зайчонку повезло. Однако сколько таких погибает в огне - страшно представить»
, - говорится в сообщении.
Сейчас зайчонок набирается сил дома у спасателя, а затем его передадут к специалистам, которые помогут ему «адаптироваться в нашем неспокойном мире».
«Надеемся, новые штрафы, которые существенно ударят по кошелькам поджигателей, будут защищать в будущем невинные жизни от страшной смерти в огне»
, - отметили в ГСЧС.
Как сообщал «Журнал Житомира
», Верховная Рада Украины одобрила законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальный штраф вырастет до 3 тысяч гривен
.
Из пожара на Житомирщине спасли зайчонка: теперь кроху откармливает спасатель. ВИДЕО