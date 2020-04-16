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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 16 » 10:16:33

Из пожара на Житомирщине спасли зайчонка: теперь кроху откармливает спасатель. ВИДЕО

Сегодня, 10:34:29 985 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из пожара на Житомирщине спасли зайчонка: теперь кроху откармливает спасатель. ВИДЕО

 Спасатели Житомирской области во время пожара сухой травы на окраине поселка спасли зайчонка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Эту кроху 13 апреля спасатели Житомирщины спасли во время пожара сухой травы на окраине Лугин. Зайчонку повезло. Однако сколько таких погибает в огне - страшно представить», - говорится в сообщении.

Сейчас зайчонок набирается сил дома у спасателя, а затем его передадут к специалистам, которые помогут ему «адаптироваться в нашем неспокойном мире».

«Надеемся, новые штрафы, которые существенно ударят по кошелькам поджигателей, будут защищать в будущем невинные жизни от страшной смерти в огне», - отметили в ГСЧС.

Как сообщал «Журнал Житомира», Верховная Рада Украины одобрила законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальный штраф вырастет до 3 тысяч гривен
 
 
Комментариев: 3
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 10:47:34, Сегодня [Материал]
+3

Який гарненький :3
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:50:46, Сегодня [Материал]
0

надо будет через месяц поинтересовацца судьбой "откормленного" зайца...
Pound
3 Life is life (Pound)   • 13:24:40, Сегодня [Материал]
+1

Скільки бідних тваринок загину.
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