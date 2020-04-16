Котельные остановлены: в Житомире официально завершили отопительный сезон

В Житомире, 16 апреля, согласно решению исполнительного комитета, завершен отопительный сезон. Сегодня в 8 часов утра в городе были остановлены котельные.
"Сейчас работают только циркуляционные насосы, чтобы отдать тепло домам"
, - пояснили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
На предприятии отмечают, что этот отопительный сезон был уникальным во многих аспектах.
"Зима в этом году не стандартно теплая с большими перепадами между дневной и ночной температурой. Из-за таких погодных условий работа котельных нуждалась балансировке и регулировании практически в ручном режиме. Аномально теплая зима дала возможность сэкономить житомирянам. Начиная с декабрьского, тарифы ежемесячно корректировались в соответствии с 1080 и 630 постановлениями Кабмина. Последняя корректировка в марте составила фактически - 50%", - информирует ЖТКЭ.
Часть отопительного сезона пришлась на карантин. Были остановлены учреждения - школы, дошкольные учебные заведения, а это - экономия бюджетных средств, которые сейчас нужны для борьбы с коронавирусом.
С коронавирусом боритесь?
Ну ну...