Котельные остановлены: в Житомире официально завершили отопительный сезон

"Зима в этом году не стандартно теплая с большими перепадами между дневной и ночной температурой. Из-за таких погодных условий работа котельных нуждалась балансировке и регулировании практически в ручном режиме. Аномально теплая зима дала возможность сэкономить житомирянам. Начиная с декабрьского, тарифы ежемесячно корректировались в соответствии с 1080 и 630 постановлениями Кабмина. Последняя корректировка в марте составила фактически - 50%", - информирует ЖТКЭ.