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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 16 » 10:49:10

Котельные остановлены: в Житомире официально завершили отопительный сезон

Сегодня, 10:56:10 910 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Котельные остановлены: в Житомире официально завершили отопительный сезон

 В Житомире, 16 апреля, согласно решению исполнительного комитета, завершен отопительный сезон. Сегодня в 8 часов утра в городе были остановлены котельные.

"Сейчас работают только циркуляционные насосы, чтобы отдать тепло домам", - пояснили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго".

На предприятии отмечают, что этот отопительный сезон был уникальным во многих аспектах.
 

"Зима в этом году не стандартно теплая с большими перепадами между дневной и ночной температурой. Из-за таких погодных условий работа котельных нуждалась балансировке и регулировании практически в ручном режиме. Аномально теплая зима дала возможность сэкономить житомирянам. Начиная с декабрьского, тарифы ежемесячно корректировались в соответствии с 1080 и 630 постановлениями Кабмина. Последняя корректировка в марте составила фактически - 50%", - информирует ЖТКЭ.


Часть отопительного сезона пришлась на карантин. Были остановлены учреждения - школы, дошкольные учебные заведения, а это - экономия бюджетных средств, которые сейчас нужны для борьбы с коронавирусом.
Тэги: Житомир, отопление, отопительный сезон
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:15:06, Сегодня [Материал]
+2

Клинические дебилы. Через 2 дня ночью +1 ,а днем +9. И так на 10 дней вперед.
С коронавирусом боритесь?

Ну ну...
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