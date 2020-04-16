В Житомирской области на трассе Киев-Ковель легковушка столкнулась с трактором. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером, 15 апреля, возле села Йосиповка.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot 405, 30-летний житель г. Коростеня, двигаясь по неосвещенном участке дороги, совершил столкновение с трактором John Deere под управлением 48-летнего жителя Киевской области, который двигался в попутном направлении", - информирует полиция.
После столкновения с трактором легковушка превратилась в груду металла. В салоне авто в момент ДТП кроме водителя находились два пассажира.
"В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 19-летний житель Коростеня, погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира этого автомобиля, 21-летнего коростенца, с травмами госпитализировали в реанимационное отделение Малинской райбольницы"
, - добавляют в полиции.
Смертельное ДТП на Житомирщине: после столкновения с трактором легковушка превратилась в груду металла. ФОТО