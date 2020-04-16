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Смертельное ДТП на Житомирщине: после столкновения с трактором легковушка превратилась в груду металла. ФОТО

Сегодня, 11:20:18 1110 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП на Житомирщине: после столкновения с трактором легковушка превратилась в груду металла. ФОТО

 В Житомирской области на трассе Киев-Ковель легковушка столкнулась с трактором. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером, 15 апреля, возле села Йосиповка.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot 405, 30-летний житель г. Коростеня, двигаясь по неосвещенном участке дороги, совершил столкновение с трактором John Deere под управлением 48-летнего жителя Киевской области, который двигался в попутном направлении", - информирует полиция.


После столкновения с трактором легковушка превратилась в груду металла. В салоне авто в момент ДТП кроме водителя находились два пассажира.

"В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 19-летний житель Коростеня, погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира этого автомобиля, 21-летнего коростенца, с травмами госпитализировали в реанимационное отделение Малинской райбольницы", - добавляют в полиции.

Тэги: дтп, Житомирщина, трактор
Комментариев: 1
den2016
1 Деня (den2016)   • 13:34:52, Сегодня [Материал]
+1

Интересно, а что трактор делал на международной трассе? Насколько я знаю это запрещено
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