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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 16 » 11:58:54

После пожаров под Чернобылем в Житомире провели контрольный замер уровня радиации

Сегодня, 12:02:54 1329 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После пожаров под Чернобылем в Житомире провели контрольный замер уровня радиации

 После многочисленных обращений горожан по поводу возможного увеличения уровня радиационного фона в Житомире городской совет провел контрольные замеры.

Как стало известно «Журналу Житомира», замеры мощности гамма-фона проводились на территории городского гидропарка на Корбутовке, в районе фонтана «Космонавт» на Полевой и возле автовокзала по улице Киевской.

По информации Житомирского городского совета, радиационный фон на территории города не превышен, он отвечает естественным значениям, наблюдаемым при проведении ежедневных измерений гамма-излучения. 

На Полевой фон составил 0,015 мР/ч, при допустимой норме 0,05 мР/ч.

Напомним, Минздрав Украины рекомендует жителям Житомира, в которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевание, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.
Тэги: Житомир, Радиация, фон, чернобыль
Комментариев: 4
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:26:47, Сегодня [Материал]
0

на фото показан прибор, на нем показание 0.15 ... а в статье пишется что зафиксировали 0.015...
чето не совсем понятно
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:16:09, Сегодня [Материал]
0

прибор показывает цены на дрова в Карибском бассейне
мешок от пылесоса померяйте.....
Вано
3 Вано (Вано)   • 13:19:56, Сегодня [Материал]
+1

А разве Терра-П меряет в мкР/ч, а не мкЗв/ч? Допустимое значение уровня радиационного фона в соответствии с Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) - 30 мкР/ч, что в мкЗв/ч равно 0,3
Semen1952
4 Semen (Semen1952)   • 14:40:46, Сегодня [Материал]
-1

Это все равно, что делать клизму больному после его смерти.
Где же вы были активисты горького исполкома во время пожара в Припяти все 10 дней?
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