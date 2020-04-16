После многочисленных обращений горожан по поводу возможного увеличения уровня радиационного фона в Житомире городской совет провел контрольные замеры.
Как стало известно «Журналу Житомира
», замеры мощности гамма-фона проводились на территории городского гидропарка на Корбутовке, в районе фонтана «Космонавт» на Полевой и возле автовокзала по улице Киевской.
По информации Житомирского городского совета, радиационный фон на территории города не превышен, он отвечает естественным значениям, наблюдаемым при проведении ежедневных измерений гамма-излучения.
На Полевой фон составил 0,015 мР/ч, при допустимой норме 0,05 мР/ч.
Напомним, Минздрав Украины рекомендует жителям Житомира, в которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевание, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне
.
После пожаров под Чернобылем в Житомире провели контрольный замер уровня радиации
чето не совсем понятно
мешок от пылесоса померяйте.....
Где же вы были активисты горького исполкома во время пожара в Припяти все 10 дней?