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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Апрель » 17 » 12:15:00

Пасха дома: где смотреть трансляции богослужений из житомирских храмов

Сегодня, 12:41:50 553 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пасха дома: где смотреть трансляции богослужений из житомирских храмов

 Власти Житомира запретили верующим на Пасху приходить в церковь. Однако, богослужения можно будет посмотреть в режиме онлайн.

Как стало известно «Журналу Житомира», праздничные Пасхальные богослужения из храмов различных конфессий Житомира будут проходить на местных телеканалах и в сети интернет.

Трансляция из Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ
18-19 апреля (23:30 - 3:30) - телеканал «Союз-TV» и Youtube

Трансляция из Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ
19 апреля (00:00 - 03:00) - телеканал «СК1»

Трансляция из церкви Святого Василия Великого УГКЦ
19 апреля (10:00 - 11:30) - телеканал «СК1»


Запреты и ограничения на Пасху


Исполком городского совета запретил посещать территории храмов и культовых сооружений, участвовать в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомира и громады в период с 18 по 20 апреля.

В Житомире на период празднования Пасхи полностью отменят работу городского электротранспорта. Трамваи и троллейбусы не будут курсировать в городе 18, 19 и 20 апреля.

В поминальные дни на территории Житомира и городской ОТГ закроют для посещения кладбища
Тэги: Житомир, пасха, онлайн, Религия, трансляция
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:55:49, Сегодня [Материал]
-3

Базары закройте, дебилы. А то сегодня там столпотворение. И цветочные мразоспекулянты по полной торгуют.
Послемайданная недополиция, конечно же, ничего не делает.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:10:16, Сегодня [Материал]
-4

Власть запрещает ходить. ездить, поминать, освящать. Чрезвычайное положение (ЧП) в стране не ввели. значит запрещать не имеете права. А как обстоят дела в Японии...В Японии с 7 апреля ввели ЧП, на работу ходят все. бизнес не закрыли, соблюдают дистанцию,. все в масках. маски выдало Правительство бесплатно по две маски на семью в сутки. Людям которые не смогут работать с казны выплачивают 85 долларов. в основном рестораторы им работать нельзя. парки не закрыли. призывают дышать свежим воздухом и наслаждатся цветением белоснежной саккуры. Зоопарки открыты. но вход бесплатный. Исполком житомира давайте не будем опускатся до маразма.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:14:15, Сегодня [Материал]
+3

Саудовская Аравия, колыбель ислама. Медина и Мекка закрыты. Строгий карантин в остальных городах. Комендантский час.
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