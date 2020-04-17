Пасха дома: где смотреть трансляции богослужений из житомирских храмов

Власти Житомира запретили верующим на Пасху приходить в церковь. Однако, богослужения можно будет посмотреть в режиме онлайн.
Как стало известно «Журналу Житомира
», праздничные Пасхальные богослужения из храмов различных конфессий Житомира будут проходить на местных телеканалах и в сети интернет.
Трансляция из Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ
18-19 апреля (23:30 - 3:30) - телеканал «Союз-TV» и Youtube
Трансляция из Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ
19 апреля (00:00 - 03:00) - телеканал «СК1»
Трансляция из церкви Святого Василия Великого УГКЦ
19 апреля (10:00 - 11:30) - телеканал «СК1»
Запреты и ограничения на Пасху
Исполком городского совета запретил посещать территории храмов и культовых сооружений
, участвовать в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомира и громады в период с 18 по 20 апреля.
В Житомире на период празднования Пасхи полностью отменят работу городского электротранспорта
. Трамваи и троллейбусы не будут курсировать в городе 18, 19 и 20 апреля.
В поминальные дни на территории Житомира и городской ОТГ закроют для посещения кладбища
.
Послемайданная недополиция, конечно же, ничего не делает.