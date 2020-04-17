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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 17 » 15:38:26

На севере Житомирской области пылают десятки гектаров лесов. ВИДЕО

Сегодня, 15:57:26 477 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере Житомирской области пылают десятки гектаров лесов. ВИДЕО

 На севере Житомирской области вторые сутки продолжается тушение пожара. Возгорание лесной подстилки возникло на территории Выступовицкого и Бережестского лесничеств 16 апреля.

Об этом «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 13 часов над ликвидацией пожара работает 71 спасатель и 17 спецавтомобилей, 311 работников лесничеств и 25 единиц техники.

Сухая и ветреная погода затрудняет процесс, запланировано привлечь авиацию ГСЧС (три самолета АН-32П).
 
Тэги: Житомирская область, пожар
Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 16:45:28, Сегодня [Материал]
0

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