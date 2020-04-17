На севере Житомирской области вторые сутки продолжается тушение пожара. Возгорание лесной подстилки возникло на территории Выступовицкого и Бережестского лесничеств 16 апреля.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 13 часов над ликвидацией пожара работает 71 спасатель и 17 спецавтомобилей, 311 работников лесничеств и 25 единиц техники.
Сухая и ветреная погода затрудняет процесс, запланировано привлечь авиацию ГСЧС (три самолета АН-32П).
На севере Житомирской области пылают десятки гектаров лесов. ВИДЕО