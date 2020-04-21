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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 21 » 11:33:29

Житомирский военный институт стал очагом вспышки коронавируса: заболели пятеро курсантов

Сегодня, 11:45:29 1716 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский военный институт стал очагом вспышки коронавируса: заболели пятеро курсантов

 Житомирский военный институт имени Королёва стал очагом вспышки коронавируса. Вирус SARS-CoV-2 подтвердили у пяти военнослужащих. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Как выяснилось инфекцию в институт "принес" ::, который контактировал с зараженной мамой.

После того, как об этом стало известно, парня и "контактных" с ним 27 военнослужащих изолировали. Это произошло еще 8 апреля. Позже вирус у курсанта подтвердили и его отправили в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Вчера, 20 апреля, инфекцию подтвердили еще у четырех военнослужащих института. Все они находились на обсервации и под наблюдением медиков.

Теперь срок обсервации военнослужащих продолжили и в ближайшее время все пройдут ПЦР-тесты.
Тэги: Житомир, коронавирус, военный институт
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 12:11:47, Сегодня [Материал]
+4

.... который контактировал с зараженной мамой....

Заскучал за маминой сисей, вот и результат. Какие могут быть встречи во время карантина, если курсанты на казарменном положении. Просчет руководства института.
Pound
2 Life is life (Pound)   • 13:27:56, Сегодня [Материал]
+2

А де у мами розум був?
Житомирянин
3 Житомирянин (Житомирянин)   • 15:08:45, Сегодня [Материал]
-1

Мама привезла от ляхов
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