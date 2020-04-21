Житомирский военный институт стал очагом вспышки коронавируса: заболели пятеро курсантов

Житомирский военный институт имени Королёва стал очагом вспышки коронавируса. Вирус SARS-CoV-2 подтвердили у пяти военнослужащих. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook
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Как выяснилось инфекцию в институт "принес" ::, который контактировал с зараженной мамой.
После того, как об этом стало известно, парня и "контактных" с ним 27 военнослужащих изолировали. Это произошло еще 8 апреля. Позже вирус у курсанта подтвердили и его отправили в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.
Вчера, 20 апреля, инфекцию подтвердили еще у четырех военнослужащих института. Все они находились на обсервации и под наблюдением медиков.
Теперь срок обсервации военнослужащих продолжили и в ближайшее время все пройдут ПЦР-тесты.
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