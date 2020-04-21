В Житомире два отделения пожарных вторые сутки тушат пожар, который произошел на территории полигона твердых отходов по улице Андреевской. Сообщение о пожаре поступило в службу "101" 20 апреля в 13:20.
На место происшествия выехали бойцы 11-й Государственной пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горели насыпи мусора высотой 6-7 метров.
Процесс тушения осложнялся значительными прогарами - около 2 метра в глубину. Площадь пожара составляла около 100 кв. м.
"В 16:40 специалисты ГСЧС локализовали пожар, а в 21:00 - полнлстью ликвидировали. Всю ночь спасатели осуществляли патрулирование на полигоне", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Сегодня в 10:00 пожар на свалке снова вспыхнул. Сейчас горение происходит на площади ориентировочно 230 кв. м.
В Житомире второй день тушат свалку, где горят 7-метровые кучи мусора. ФОТО