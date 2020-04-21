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Основной причиной возникновения пожаров на житомирской свалке является поджог

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Основной причиной возникновения пожаров на житомирской свалке является поджог

 Полигон твердых бытовых отходов, который находится на северной окраине Житомира, за последний месяц уже четыре раза тушили спасатели. Директор коммунального предприятия КАТП-0628, на балансе которого находится свалка, уверен, что пожары произошли из-за умышленного поджога мусора.

«Все пожары, которые произошли в последнее время на свалке, это однозначно поджоги. Я уже долгое время работаю и знаю, как может загореться полигон (бытовых отходов), например, сегодня на старую карту (часть свалки, которая уже длительное время не используется - ред.) мы вывезли мусор и буквально через несколько часов его уже подожгли», - рассказал Сергей Колесник в комментарии сайту Житомир инфо.

Его слова подтверждает и главный инженер КАПТ-0628 Андрей Кудак.
 

«Первый поджог был 16 марта, сегодня (21 апреля) это уже четвертый поджог. По своим физико-химическим свойствам любой материал имеет температуру возгорания, то есть возникает самовозгорание, но для этого должно совпадать несколько факторов: высокая температура воздуха, низкая влажность и тому подобное. Но при среднесуточной температуре менее 5 градусов тепла самовозгорание (на свалке) в принципе невозможно. Это подтверждают и выводы экспертов ГСЧС, которые выезжают на каждое возгорание, делают выводы и составляют акт о пожаре, где указывается его причина. Поэтому в нашей ситуации - это однозначно поджог путем занесения постороннего источника огня», - сказал Андрей Кудак.


Он также сообщил, что к поджогам могут быть причастны бездомные, которые «работают» возле полигона. Одного из них 20 апреля задержала полиция.
 

«Это один из тех, кто может быть к поджогам причастен, но у нас нет стопроцентных доказательств, это уже работа полиции. Цель поджогов знает только тот человек, который это делает, или организует. По моему мнению, одной из причин может быть дестабилизация ситуации, создание дополнительного напряжения в обществе и в работе полигона. Не исключаем и обычное проявление вредительства со стороны «интересных» людей, таких, как вчера задержали. Таких людей обычно разыскивает полиция за кражи или что-то подобное, они постоянно кочуют с места на место, но в пределах этого микрорайона. Рядом с полигоном есть территория бывшего ЧАО «Західвибухпром», там в заброшенных зданиях один из житомирских предпринимателей устроил сортировку бытовых отходов, там полтора-два десятка людей занимаются этой сортировкой, зарабатывают какие-то деньги, а потом могут такое (поджоги) делать», - сказал главный инженер КАТП.


Андрей Кудак также рассказал, что 20 апреля информацию о пожаре спасатели получили еще до того, как пожар начался.

«Вчера около 11:30 меня набрал руководитель пожарной части на Крошне и рассказал, что ему поступило поручение выехать на полигон, там пожар. В 11:45 он вместе с нашей охраной закончили обход полигона и никаких признаков пожара не было, а сам пожар возник около 13:00. Теперь пытаемся установить, что это был за звонок с сообщением и от кого», - отметил Андрей Кудак.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире два отделения пожарных вторые сутки тушат пожар, который произошел на территории свалки.
Тэги: свалка, Поджог, мусор, пожар
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