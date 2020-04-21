Основной причиной возникновения пожаров на житомирской свалке является поджог

«Первый поджог был 16 марта, сегодня (21 апреля) это уже четвертый поджог. По своим физико-химическим свойствам любой материал имеет температуру возгорания, то есть возникает самовозгорание, но для этого должно совпадать несколько факторов: высокая температура воздуха, низкая влажность и тому подобное. Но при среднесуточной температуре менее 5 градусов тепла самовозгорание (на свалке) в принципе невозможно. Это подтверждают и выводы экспертов ГСЧС, которые выезжают на каждое возгорание, делают выводы и составляют акт о пожаре, где указывается его причина. Поэтому в нашей ситуации - это однозначно поджог путем занесения постороннего источника огня», - сказал Андрей Кудак.

«Это один из тех, кто может быть к поджогам причастен, но у нас нет стопроцентных доказательств, это уже работа полиции. Цель поджогов знает только тот человек, который это делает, или организует. По моему мнению, одной из причин может быть дестабилизация ситуации, создание дополнительного напряжения в обществе и в работе полигона. Не исключаем и обычное проявление вредительства со стороны «интересных» людей, таких, как вчера задержали. Таких людей обычно разыскивает полиция за кражи или что-то подобное, они постоянно кочуют с места на место, но в пределах этого микрорайона. Рядом с полигоном есть территория бывшего ЧАО «Західвибухпром», там в заброшенных зданиях один из житомирских предпринимателей устроил сортировку бытовых отходов, там полтора-два десятка людей занимаются этой сортировкой, зарабатывают какие-то деньги, а потом могут такое (поджоги) делать», - сказал главный инженер КАТП.