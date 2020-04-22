Названа вероятная причина масштабных пожаров в Житомирской области

Одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач в результате падения дерева.
Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко
.
В частности, предварительно считается, что обвал деревьев произошел это из-за захламленности лесов во второй и третьей зоне отселения, где после аварии на Чернобыльской АЭС не проводилась вырубка.
"По предварительной оценке, комплексное очищение не проводилось более 30 лет... Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, - повреждения электропроводов из-за падения дерева в густом участке леса", - сказал Бунечко.
Пожары, которые могли возникнуть вследствие этого, охватили уже более 4300 гектаров леса. А сильный ветер скоростью 20-25 м/с, которого не было в этой местномсти более 10 лет, способствовал быстрому распространению огня.
Как сообщал "Журнал Житомира
", жители северных районов Житомирской области, которые из-за пожара потеряли имущество и дома, получат компенсацию от государства
.