22 апреля Кабинет министров Украины выделил 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
.
«Сегодня Кабинет Министров Украины принял чрезвычайно важное решение, которое поможет преодолеть последствия бедствия на севере Житомирщины. На заседании Правительства, Министерству экономики поручено выделить 25 миллионов гривен на преодоление последствий чрезвычайной ситуации в Овручском районе. Эти средства помогут восстановить полную жизнедеятельность людей в Островах, Магдыне, Личманах и Нижней Рудне»
, - комментирует председатель ОГА Виталий Бунечко.
Напомним, что в Овручском районе пострадали от лесных пожаров четыре села - Личманы, Магдын, Острова и Нижняя Рудня. Там сгорело около 70 зданий, как жилых, так и заброшенных. Почти полсотни людей пока остались без своих домов.
Общество Красного Креста Украины оперативно также присоединилось к оказанию помощи жителям пострадавших от пожара сел Овручского района и пожарным. Житомирская областная организация Общества Красного Креста Украины открыла счет для сбора средств для помощи пострадавшим от пожаров.
Реквизиты для перечисления благотворительных средств
Житомирська обласна організація Товариства Червоного Хреста України
р/рах. UA863808050000000026000682727
код ЄДРПОУ 02940173
МФО 380805
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля локализованы все крупные лесные пожары на севере Житомирщины
, которые охватили более 4000 гектаров лесничеств и несколько сел.
Пожары на Житомирщине: выделено 25 миллионов для ликвидации последствий и помощи пострадавшим