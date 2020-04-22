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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 22 » 16:56:49

Сбежал из воинской части: в Бердичеве задержали парня, который разгуливал с боевой гранатой. ФОТО

Вчера, 17:12:49 723 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбежал из воинской части: в Бердичеве задержали парня, который разгуливал с боевой гранатой. ФОТО

 В Бердичеве правоохранители во время патрулирования улиц заметили подозрительного парня. Во время обыска у него обнаружили боевую гранату. Об этом "Журналу Житомира" сообщает полиция Житомирской области.

"Вечером усиленный наряд полиции и нацгвардейцев, патрулируя один из микрорайонов г. Бердичева, обратили внимание на подозрительное поведение прохожего. При появлении правоохранителей мужчина заметно занервничал и неудачно попытался скрыться из поля зрения патрульных. После непродолжительного преследования беглеца таки задержали. Ситуация быстро прояснилась во время поверхностного обзора: при себе молодой человек хранил корпус ручной гранаты и взрывателя", - рассказывают в полиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. По предварительному заключению специалистов, изъятый ​​боеприпас является гранатой РГД-5 с подрывателем типа УЗРГМ и мог представлять опасность. Сейчас он направлен на экспертное исследование.



23-летнего жителя Бердичевского района, который носил с собой боеприпас, полицейские задержали. О парне известно, что он является обвиняемым в самовольном оставлении воинской части и уклоняется от суда.

По факту незаконного обращения с боеприпасами полиция начала досудебное расследование, в рамках которого выясняется происхождение изъятой гранаты и цель ее хранения. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.
Тэги: Бердичев, граната, задержание
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