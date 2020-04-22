В Бердичеве правоохранители во время патрулирования улиц заметили подозрительного парня. Во время обыска у него обнаружили боевую гранату. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает полиция Житомирской области.
"Вечером усиленный наряд полиции и нацгвардейцев, патрулируя один из микрорайонов г. Бердичева, обратили внимание на подозрительное поведение прохожего. При появлении правоохранителей мужчина заметно занервничал и неудачно попытался скрыться из поля зрения патрульных. После непродолжительного преследования беглеца таки задержали. Ситуация быстро прояснилась во время поверхностного обзора: при себе молодой человек хранил корпус ручной гранаты и взрывателя"
, - рассказывают в полиции.
На место прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. По предварительному заключению специалистов, изъятый боеприпас является гранатой РГД-5 с подрывателем типа УЗРГМ и мог представлять опасность. Сейчас он направлен на экспертное исследование.
23-летнего жителя Бердичевского района, который носил с собой боеприпас, полицейские задержали. О парне известно, что он является обвиняемым в самовольном оставлении воинской части и уклоняется от суда.
По факту незаконного обращения с боеприпасами полиция начала досудебное расследование, в рамках которого выясняется происхождение изъятой гранаты и цель ее хранения. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.
Сбежал из воинской части: в Бердичеве задержали парня, который разгуливал с боевой гранатой. ФОТО