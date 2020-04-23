23 апреля на Житомирщине зафиксирован седьмой летальный случай от коронавирусной инфекции. От этого заболевания умер 55-летний житель области из Малина. Это першиий летальный случай в Малинском районе.
Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко во время ежедневного брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией на территории области.
По словам начальника управления здравоохранения ОЛА Николая Суслика, мужчина заболел еще 10 апреля, 13 обратился к врачам и в этот же день был госпитализирован. 15 апреля ПЦР-исследование подтвердили диагноз - обнаружили коронавирус в организме.
Пациент имел сопутствующие патологии, и все время был на стационарном лечении. 23 апреля утром его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались сделать все, чтобы спасти жизнь, но болезнь оказалась сильнее.
Напомним, что первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на Житомирщине в Радомышле 13 марта, еще три летальных исхода позже произошли в Бердичеве, и 19 и 20 апреля умерли двое жителей Черняховского района. Таким образом в области зафиксировано уже 7 летальных случаев от этого заболевания.
Как сообщал «Журнал Житомира
», по состоянию на утро, 23 апреля, на Житомирщине уже подтверждено 304 случая COVID-19
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Седьмая смерть от коронавируса. В больнице на Житомирщине умер 55-летний мужчина