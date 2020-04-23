Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 23.04.2020    15:59:49
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 23 » 11:54:51

В Житомирской области перевернулась гужевая повозка: водитель погиб на месте

Сегодня, 12:28:51 685 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области перевернулась гужевая повозка: водитель погиб на месте

 22 апреля в Чудновском районе и в Бердичеве произошли ДТП, в результате которых транспортные средства перевернулись. В одном случае водитель получил травмы, а в другом, к сожалению, погиб.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"22 апреля в полицию поступило сообщение о смерти 40-летнего жителя пгт Иванополь. На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина двигался по грунтовой дороге неподалеку пгт Иванополь на гужевой повозке и, не справившись с управлением лошадьми, допустил его опрокидывание", - информирует полиция.

В результате от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Начато уголовное производство и назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую о причинах смерти мужчины.

Еще одно ДТП произошло в Бердичеве. Там водитель Honda Accord не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу. У водителя отобрали образцы крови для анализа на состояние алкогольного опьянения. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Тэги: Житомирщина, дтп
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus