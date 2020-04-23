В Житомирской области перевернулась гужевая повозка: водитель погиб на месте

22 апреля в Чудновском районе и в Бердичеве произошли ДТП, в результате которых транспортные средства перевернулись. В одном случае водитель получил травмы, а в другом, к сожалению, погиб.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"22 апреля в полицию поступило сообщение о смерти 40-летнего жителя пгт Иванополь. На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина двигался по грунтовой дороге неподалеку пгт Иванополь на гужевой повозке и, не справившись с управлением лошадьми, допустил его опрокидывание"
, - информирует полиция.
В результате от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Начато уголовное производство и назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую о причинах смерти мужчины.
Еще одно ДТП произошло в Бердичеве. Там водитель Honda Accord не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу. У водителя отобрали образцы крови для анализа на состояние алкогольного опьянения. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.