Сорвалась закупка ИВЛ: компания отказалась поставлять аппараты в Житомир

Компания, которую Кабинет министров рекомендует для заказа аппаратов ИВЛ, несмотря на подписанный договор, отказалась поставить в Житомир необходимое оборудование.
Об этом во время брифинга заявил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, сообщает Укринформ
.
«Мы еще несколько недель назад подписали договор на закупку аппаратов ИВЛ и после того компания отказалась от их поставок в связи с тем, что страны Европы и Америки ограничили продажу аппаратов ИВЛ. Поэтому этот контракт невозможно было выполнить с компанией-поставщиком. Хотя она на сайте Кабмина значится как одна из 10, которая заслуживает доверие и действительно может поставлять аппараты ИВЛ», - рассказал Сухомлин.
По его словам, на заседании исполнительного комитета горсовета перераспределили средства, предусмотренные на медицину, чтобы направить их на закупку аппаратов ИВЛ. После совещания с врачами и анестезиологами приняли решение о приобретении швейцарского оборудования, и хотя оно и дороже, но надежное.
Мэр сообщил, что медучреждения Житомира имели 41 аппарат ИВЛ
. Недавно два подарили благотворители
и теперь ожидают еще один такой. Кроме того, за средства городского бюджета планируют закупить около 5, а один - за средства субвенции на социально-экономическое развитие из госбюджета.