Сорвалась закупка ИВЛ: компания отказалась поставлять аппараты в Житомир

«Мы еще несколько недель назад подписали договор на закупку аппаратов ИВЛ и после того компания отказалась от их поставок в связи с тем, что страны Европы и Америки ограничили продажу аппаратов ИВЛ. Поэтому этот контракт невозможно было выполнить с компанией-поставщиком. Хотя она на сайте Кабмина значится как одна из 10, которая заслуживает доверие и действительно может поставлять аппараты ИВЛ», - рассказал Сухомлин.