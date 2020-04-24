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На севере области снова возник лесной пожар: ветер несет дым на Житомир

Сегодня, 08:39:42 861 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере области снова возник лесной пожар: ветер несет дым на Житомир

 На севере Житомирщины снова возник лесной пожар, к тушению которого присоединились авиация, спасатели и лесная охрана. Об этом информирует Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"Во второй половине дня в Поясковском лесничестве Белокоровичского лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для его локализации привлечено около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, сотрудники соседних лесхозов, работает авиация.

Кроме того, продолжается тушение огня в Выступовичском, Бережестском и Словечанском лесничествах.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу во время пожаров на севере области, ветер относит на Коростень и Житомир.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч: из Зоны отчуждения - на западные районы Киевской области, а из северных районов Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир", - сказал директор гидрометцентра Николай Кульбида.
Тэги: лес, пожар, Дым, Житомир
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