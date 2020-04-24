На севере области снова возник лесной пожар: ветер несет дым на Житомир

На севере Житомирщины снова возник лесной пожар, к тушению которого присоединились авиация, спасатели и лесная охрана. Об этом информирует Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
"Во второй половине дня в Поясковском лесничестве Белокоровичского лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы"
, - говорится в сообщении
.
Отмечается, что для его локализации привлечено около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, сотрудники соседних лесхозов, работает авиация.
Кроме того, продолжается тушение огня
в Выступовичском, Бережестском и Словечанском лесничествах.
Как сообщили в Украинском гидрометцентре
, продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу во время пожаров на севере области, ветер относит на Коростень и Житомир.
"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч: из Зоны отчуждения - на западные районы Киевской области, а из северных районов Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир"
, - сказал директор гидрометцентра Николай Кульбида.