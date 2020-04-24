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Житомирские полицейские рассказали о работе и жизни в зоне отчуждения. ФОТО

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Житомирские полицейские рассказали о работе и жизни в зоне отчуждения. ФОТО

 Накануне 34-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС правоохранители Житомирщины рассказали о работе полицейских, охраняющих зону отчуждения, и о буднях местных жителей.

Рота патрульной полиции по охране зоны радиоактивного загрязнения дислоцируется в городе Овруч. Общая протяженность территории, которую обслуживают полицейские, составляет более 400 км.


 

"Основная наша задача - обеспечение соблюдения требований режима радиационной безопасности, предупреждение распространения радионуклидов на территории, не подвергшихся загрязнению. А путями переноса невидимой опасности остаются вывоз продуктов леса (грибов, ягод) и браконьерство (охота и рыболовство). Также постоянно взаимодействуем с пограничниками, поскольку находимся в пограничной полосе и выполняем все другие функции, предусмотренные Законом", - рассказывает командир роты Сергей Сергийчук.


Сегодня в составе роты служат 55 полицейских, деятельность которых организована вахтовым методом – недельными дежурствами на 5 контрольно-пропускных постах в Овручском и Народичском районах.


 

"В самой зоне загрязнения жителей практически нет, но близлежащие села, хоть и немногочислены, но каждый год их жителей становится больше. В основном люди старшего возраста возвращаются туда, где испокон веков жили их родители, - рассказывает командир взвода Василий Коруд, который уже 14 лет служит в подразделении. - Эта зима выдалась тяжелой из-за отсутствия снега и дождей, а затем засуха способствовала масштабным пожарам".




Заброшенные селаи, покосившиеся дома и черные окна - такие пейзажи проступают сквозь густые заросли кустарников. В домах, где когда-то жили люди, проросли деревья.



62-летний господин Александр рассказывает, что в прошлом году осенью похоронил мать, и теперь он единственный житель села Малые Клещи. Сам хлопочет по хозяйству. Время от времени к нему наведывается сестра, которая после аварии переехала в Коростень.


 

"Нормально живу, заходите в дом, посмотрите. Картофель сажаю, свеклу, любые овощи. Куры держу, кроликов. В лес хожу", - рассказывает мужчина.


Такой нехитрый быт у господина Александра уже более трех десятилетий. Рядом с его двором находится контрольно-пропускной пункт роты полиции.

"С ними и спокойнее, и безопаснее. Когда прошу, помогают мне", - немногословно характеризует соседство с правоохранителями мужчина.



Полицейские же говорят, что самые частые нарушения - это желающие самовольно попасть в зону или из любопытства, или из меркантильных побуждений.
 

"Последние масштабные пожары наделали много бед, поэтому сейчас у местных жителей все заботы вокруг восстановления жилья и любого устройства быта, а для нас - новые вызовы в выявлении причастных к такому безответственному отношению к природе", - резюмирует командир роты.


Тэги: Житомирщина, полиция, зона отчуждения
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