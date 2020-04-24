Житомирские полицейские рассказали о работе и жизни в зоне отчуждения. ФОТО

"Основная наша задача - обеспечение соблюдения требований режима радиационной безопасности, предупреждение распространения радионуклидов на территории, не подвергшихся загрязнению. А путями переноса невидимой опасности остаются вывоз продуктов леса (грибов, ягод) и браконьерство (охота и рыболовство). Также постоянно взаимодействуем с пограничниками, поскольку находимся в пограничной полосе и выполняем все другие функции, предусмотренные Законом", - рассказывает командир роты Сергей Сергийчук.

"В самой зоне загрязнения жителей практически нет, но близлежащие села, хоть и немногочислены, но каждый год их жителей становится больше. В основном люди старшего возраста возвращаются туда, где испокон веков жили их родители, - рассказывает командир взвода Василий Коруд, который уже 14 лет служит в подразделении. - Эта зима выдалась тяжелой из-за отсутствия снега и дождей, а затем засуха способствовала масштабным пожарам".

"Нормально живу, заходите в дом, посмотрите. Картофель сажаю, свеклу, любые овощи. Куры держу, кроликов. В лес хожу", - рассказывает мужчина.

"Последние масштабные пожары наделали много бед, поэтому сейчас у местных жителей все заботы вокруг восстановления жилья и любого устройства быта, а для нас - новые вызовы в выявлении причастных к такому безответственному отношению к природе", - резюмирует командир роты.