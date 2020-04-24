Щоб споживачам газу не довелось виходити з дому в період карантину, спеціалісти АТ "Житомиргаз" екстрено розробили експрес-доступ до онлайн-сервісів на сайті 104.ua.
Для цього:
1. Подзвоніть із мобільного
телефону до контакт-центру АТ "Житомиргаз" за номером 067-33-38-104.
Обов`язково телефонуйте саме з мобільного телефону. Він буде використаний при створенні вашого Особистого кабінету.
2. Повідомте оператору
номер вашого особового рахунку та/або дайте відповіді на інші уточнюючі питання працівника контакт-центру.
3. Отримайте смс
, у якому вказані ваші логін і пароль.
Після цього споживача газу зареєструють в Особистому кабінеті в онлайн-сервісі 104.ua.
Увійти на сайт можна одразу з мобільного телефону.
Для цього потрібно:
- натиснути на лінк із смс;
- натиснути кнопку «Вхід» на сайті;
- ести логін і пароль вказані в смс.
Увійти до свого Особистого кабінету можна також з комп`ютера. Логін і пароль – ті ж самі.
Увага!
За одним номером телефону в експрес-реєстрації можна зареєструвати тільки 1 особовий рахунок.
Якщо у вас виникли проблеми з експрес-реєстрацію тому, що ви вже маєте старий акаунт – видаліть його самостійно. Як видалити старий акаунт - читайте тут
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Щоб створити новий акаунт після видалення старого, ви можете знову подзвонити з мобільного до контакт-центру "Житомиргазу" та скористатись експрес-реєстрацією.
Експрес-реєстрація – найпростіший спосіб зареєструватися в онлайн-сервісі 104.ua дистанційно