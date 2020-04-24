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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 24 » 12:08:16

Експрес-реєстрація – найпростіший спосіб зареєструватися в онлайн-сервісі 104.ua дистанційно     Реклама  

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Експрес-реєстрація – найпростіший спосіб зареєструватися в онлайн-сервісі 104.ua дистанційно

 Щоб споживачам газу не довелось виходити з дому в період карантину, спеціалісти АТ "Житомиргаз" екстрено розробили експрес-доступ до онлайн-сервісів на сайті 104.ua.

Для цього:

1. Подзвоніть із мобільного телефону до контакт-центру АТ "Житомиргаз" за номером 067-33-38-104.
Обов`язково телефонуйте саме з мобільного телефону. Він буде використаний при створенні вашого Особистого кабінету.

2. Повідомте оператору номер вашого особового рахунку та/або дайте відповіді на інші уточнюючі питання працівника контакт-центру.

3. Отримайте смс, у якому вказані ваші логін і пароль.
Після цього споживача газу зареєструють в Особистому кабінеті в онлайн-сервісі 104.ua.
Увійти на сайт можна одразу з мобільного телефону.

Для цього потрібно:
  • натиснути на лінк із смс;
  • натиснути кнопку «Вхід» на сайті;
  • ести логін і пароль вказані в смс.

Увійти до свого Особистого кабінету можна також з комп`ютера. Логін і пароль – ті ж самі.

Увага! За одним номером телефону в експрес-реєстрації можна зареєструвати тільки 1 особовий рахунок.

Якщо у вас виникли проблеми з експрес-реєстрацію тому, що ви вже маєте старий акаунт – видаліть його самостійно. Як видалити старий акаунт - читайте тут.

Щоб створити новий акаунт після видалення старого, ви можете знову подзвонити з мобільного до контакт-центру "Житомиргазу" та скористатись експрес-реєстрацією.
Комментариев: 1
alexfrb
1 Александр (alexfrb)   • 14:24:11, Сегодня [Материал]
0

Я зареєстрований. Але відповідь на запитання жду з 14 квітня.
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