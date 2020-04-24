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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 24 » 13:37:59

В реке на Житомирщине обнаружили тело мужчины

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В реке на Житомирщине обнаружили тело мужчины

 На окраине города Коростень в реке Уж местные жители обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает управление ГСЧС в Житомирской области.

"23 апреля в 10:40 на пункт связи 8-й Государственной пожарно-спасательной части Коростень поступило сообщение от полиции о том, что необходима помощь в изъятии погибшего мужчины из реки Уж на окраине районного центра", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что тело находилось на расстоянии около 10 м от берега. На надувной лодке спасатели подплыли к погибшему и, осторожно задев его пожарным багром, доставили его на берег.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Тэги: Житомирщина, утопленник, Река
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