В реке на Житомирщине обнаружили тело мужчины

На окраине города Коростень в реке Уж местные жители обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает управление ГСЧС в Житомирской области.
"23 апреля в 10:40 на пункт связи 8-й Государственной пожарно-спасательной части Коростень поступило сообщение от полиции о том, что необходима помощь в изъятии погибшего мужчины из реки Уж на окраине районного центра"
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Выяснилось, что тело находилось на расстоянии около 10 м от берега. На надувной лодке спасатели подплыли к погибшему и, осторожно задев его пожарным багром, доставили его на берег.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства чрезвычайного происшествия.