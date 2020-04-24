Карантин в Житомире: в банки и почтовые отделения выстроились очереди из пенсионеров. ФОТО

«Пришла заплатить за газ, люди пришли получать пенсию. Каждый день так, вчера еще больше людей было. Заплатить за квартиру - это проблема. Вчера оставила очередь, сегодня снова пришла», - рассказывают пенсионеры.

«Им рекомендовано оставаться дома и выходить в случае крайней необходимости: если нет родных или кого-то, кто может помочь с закупкой продуктов, оплатой тех или иных услуг, или если есть необходимость выгулять домашнее животное. В городах, где мы имеем большое количество больных (Житомир, Коростень, Бердичев - ред.), работают усиленные патрули полиции, Нацгвардии, в частности - пешие патрули и автопатрули. Они контролируют пребывание людей на улицах в средствах индивидуальной защиты и людей старшего возраста или детей без сопровождения взрослых. Полиция, в первую очередь, разъясняет, предупреждает и уже как крайний момент применяет меры административного воздействия - оформление административных материалов», - добавляет Алла Ващенко.