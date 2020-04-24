Карантин в Житомире: в банки и почтовые отделения выстроились очереди из пенсионеров. ФОТО

На улицах Житомира несмотря на карантин, возле банков и почтовых отделений наблюдаются очереди, в которых стоят преимущественно пенсионеры. Житомиряне говорят, что пришли, чтобы получить пенсию или заплатить за коммунальные услуги.
По словам людей, очереди возле «ПриватБанка» на улице Витрука образуются каждый день, ведь некоторые отделения сейчас не работают, а клиентов в помещение запускают по одному, передает Житомир инфо
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В очереди у банков правил карантина придерживаются не все.
«Как соблюдать дистанции? Один идет вперед, я здесь стоял, я здесь стоял, человек же хочет как-то попасть. Сейчас пропускают по одному»
, - говорит пенсионерка.
«Закрываются в час на дезинфекцию, а потом только до 15-ти работают»
, - добавляет другая женщина.
Возле отделения «Ощадбанка», который находится напротив, подобная ситуация.
«Пришла заплатить за газ, люди пришли получать пенсию. Каждый день так, вчера еще больше людей было. Заплатить за квартиру - это проблема. Вчера оставила очередь, сегодня снова пришла», - рассказывают пенсионеры.
В полиции напоминают, что люди в очередях обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и быть в защитных масках.
«В помещениях ответственность возлагается на руководителей учреждений, а также работников, которые обязаны следить за соблюдением установленных карантинных ограничений. Если это вокруг помещения, то это ответственность каждого человека, который должен осознавать те риски, которые есть вокруг, и пытаться их уменьшить»
, - говорит пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
Кроме этого, люди в возрасте от 60 лет не должны выходить на улицу без крайней необходимости.
«Им рекомендовано оставаться дома и выходить в случае крайней необходимости: если нет родных или кого-то, кто может помочь с закупкой продуктов, оплатой тех или иных услуг, или если есть необходимость выгулять домашнее животное. В городах, где мы имеем большое количество больных (Житомир, Коростень, Бердичев - ред.), работают усиленные патрули полиции, Нацгвардии, в частности - пешие патрули и автопатрули. Они контролируют пребывание людей на улицах в средствах индивидуальной защиты и людей старшего возраста или детей без сопровождения взрослых. Полиция, в первую очередь, разъясняет, предупреждает и уже как крайний момент применяет меры административного воздействия - оформление административных материалов», - добавляет Алла Ващенко.
ФОТО: Житомир инфо
Карантин в Житомире: в банки и почтовые отделения выстроились очереди из пенсионеров. ФОТО
а тут "напоминают"....
Вот как раз на тех, кто в этой очереди стоит, и рассчитано
А сам можеш щось подібне зробити для Житомира, а тунеядець?
Чи ти за гавкіт і получаєш пельку від мосвинського хозяїна?
А тебя таки точно подключили k отмазыванию мэра. А ну давай расскажи, ЧТО он сделал за эти 4 года, конкретно, по пунктам;)
Когда начнешь?:)
На майдане уже наскакали, майдан источник всех бед Украины.
Читай кожен час цей пост може тоді щось дійде і більш не будеш виглядати відкритим недоумком.