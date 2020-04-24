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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 24 » 15:11:50

В Бердичеве среди медработников зафиксировали вспышку COVID-19: заболело 17 человек

Сегодня, 15:35:50 937 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Бердичеве среди медработников зафиксировали вспышку COVID-19: заболело 17 человек

 В городе Бердичев коронавирус подтвердили у 17 медработников. Состояние всех удовлетворительное. Об этом сказал на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Источником вспышки коронавируса среди медицинских работников стала их коллега, которая общалась с приезжим из-за границы, но о своем заражения не знала, сообщает Укринформ.

«Причиной инфицирования стала беспечность и ненастороженность, так как практически инфицирование произошло у медицинского работника, которая контактировала с приезжим из-за рубежа. Затем, работая вместе со своими коллегами, к сожалению, не знала, что она является больной и понятно, что инфицирование произошло не только пациентов, но и медицинских работников», - отметил чиновник.

Сейчас на Житомирщине зафиксировано 309 случаев коронавируса. В целом по области инфицированы 57 медиков.
Тэги: Бердичев, коронавирус, медики
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:01:13, Сегодня [Материал]
+3

Для индивидуальной защиты медиков Бунечко и Шырма потратили 125 миллионов гривен. К их позору именно сегодня они это и опубликовали...отчитались так сказать.
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 21:18:58, Сегодня [Материал]
+1

Спиздили!!!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:04:19, Сегодня [Материал]
+3

57 медиков инфицировано..Вы представляете если такими темпами будет продолжатся падеж лекарей, то некому будет и лечить больных. Кстати а куда поделись 125 миллионов для индивидуальной защиты медиков ?
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:41:16, Сегодня [Материал]
+2

зато в Италию еще отправляют :)
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 21:19:42, Сегодня [Материал]
0

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