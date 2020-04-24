В городе Бердичев коронавирус подтвердили у 17 медработников. Состояние всех удовлетворительное. Об этом сказал на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
Источником вспышки коронавируса среди медицинских работников стала их коллега, которая общалась с приезжим из-за границы, но о своем заражения не знала, сообщает Укринформ
.
«Причиной инфицирования стала беспечность и ненастороженность, так как практически инфицирование произошло у медицинского работника, которая контактировала с приезжим из-за рубежа. Затем, работая вместе со своими коллегами, к сожалению, не знала, что она является больной и понятно, что инфицирование произошло не только пациентов, но и медицинских работников»
, - отметил чиновник.
Сейчас на Житомирщине зафиксировано 309 случаев коронавируса
. В целом по области инфицированы 57 медиков.
В Бердичеве среди медработников зафиксировали вспышку COVID-19: заболело 17 человек