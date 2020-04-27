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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 27 » 12:37:30

В Житомирской области мужчина зарезал соседа, а потом повесился

Вчера, 13:07:30 1008 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина зарезал соседа, а потом повесился

 54-летний мужчина ворвался в дом соседа, нанес ему смертельные ножевые ранения, а затем покончил с собой. События разворачивались воскресным утром, 26 апреля, в селе Райки Бердичевского района.

"В полицию поступило сообщение о травмировании соседом жителя с. Райки. Мужчина был срочно госпитализирован в реанимационное отделение больницы, однако через несколько часов он скончался. Подозреваемый, на которого успел указать потерпевший, совершил самоубийство еще до прибытия полицейских", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что около 6 утра во двор 60-летнего пенсионера пришел сосед и в ходе конфликта нанес ему ножевое ранение в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Бердичевской больницы, где через несколько часов он умер.

Полицейские заподозрили в нанесении смертельных ранений 54-летнего соседа потерпевшего, однако нашли его дома мертвым. Мужчина покончил с собой, повесившись.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины конфликта между мужчинами.
Тэги: убийство, Житомирская область, Суицид
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:46:35, Вчера [Материал]
0

Ну надо же хоть чем-то на карантине заняться...
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