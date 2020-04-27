В Житомирской области мужчина зарезал соседа, а потом повесился

54-летний мужчина ворвался в дом соседа, нанес ему смертельные ножевые ранения, а затем покончил с собой. События разворачивались воскресным утром, 26 апреля, в селе Райки Бердичевского района.
"В полицию поступило сообщение о травмировании соседом жителя с. Райки. Мужчина был срочно госпитализирован в реанимационное отделение больницы, однако через несколько часов он скончался. Подозреваемый, на которого успел указать потерпевший, совершил самоубийство еще до прибытия полицейских"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области.
Предварительно установлено, что около 6 утра во двор 60-летнего пенсионера пришел сосед и в ходе конфликта нанес ему ножевое ранение в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Бердичевской больницы, где через несколько часов он умер.
Полицейские заподозрили в нанесении смертельных ранений 54-летнего соседа потерпевшего, однако нашли его дома мертвым. Мужчина покончил с собой, повесившись.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины конфликта между мужчинами.