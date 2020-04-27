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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 27 » 13:14:20

Поминальные дни в Житомире и области прошли спокойно – полиция

Вчера, 13:39:20 790 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поминальные дни в Житомире и области прошли спокойно – полиция

 Жители Житомира и региона в целом прислушались к призывам о соблюдении карантинных ограничений. На выходных полицейские, которые контролировали ситуацию возле мест захоронений, не зарегистрировали нарушения, связанные с правилами карантина.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"Полицейские и нацгвардейцы обеспечивали правопорядок и безопасность вблизи более 700 кладбищ, а также контролировали соблюдение гражданами карантинных ограничений. Полицейские патрули проводили с гражданами разъяснительную работу, убеждая не нарушать определенные правила и не подвергать опасности себя и своих родных", - информирует полиция .

Всего в области по состоянию на 27 апреля составлен 131 административный протокол за нарушение правил карантина. Больше всего таких нарушений было зафиксировано в Житомире - 51.

Напомним, в Житомир на поминальные дни был ограничен доступ к кладбищам для посетителей и отменили движение общественного транспорта к местам захоронений.
Тэги: Житомир, Карантин, кладбище
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