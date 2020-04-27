Поминальные дни в Житомире и области прошли спокойно – полиция

Жители Житомира и региона в целом прислушались к призывам о соблюдении карантинных ограничений. На выходных полицейские, которые контролировали ситуацию возле мест захоронений, не зарегистрировали нарушения, связанные с правилами карантина.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Полицейские и нацгвардейцы обеспечивали правопорядок и безопасность вблизи более 700 кладбищ, а также контролировали соблюдение гражданами карантинных ограничений. Полицейские патрули проводили с гражданами разъяснительную работу, убеждая не нарушать определенные правила и не подвергать опасности себя и своих родных"
, - информирует полиция .
Всего в области по состоянию на 27 апреля составлен 131 административный протокол за нарушение правил карантина. Больше всего таких нарушений было зафиксировано в Житомире - 51.
Напомним, в Житомир на поминальные дни был ограничен доступ к кладбищам
для посетителей и отменили движение общественного транспорта к местам захоронений.