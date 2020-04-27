В Житомире за 41 млн гривен отремонтируют 15 улиц: где появится новый асфальт

Тендер на текущий ремонт улиц города Житомира выиграло ЧП "Автомагистраль". 24 апреля КП "Управление автомобильных дорог" городского совета подписало договор с предприятием.
Об этом говорится в договоре, опубликованном на ресурсе ProZorro, передает Житомир инфо
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Стоимость подписанного договора - 40 млн 999 тыс. 999 грн 80 коп. Источник финансирования - местный бюджет.
По условиям договора, подрядчик должен отремонтировать 15 улиц: Грушевского, Чудновскую, Леха Качиньского, Тараса Бульбы-Боровца, Хлебную, Восточную, Князей Острожских, Александра Клосовского, Офицерскую, Малую Бердичевскую, Маликова, Труда, Митрополита Андрея Шептицкого, Романа Шухевича, Святого Зигмунта Фелинского.
Победитель торгов отремонтирует бордюры, заменит канализационные люки и дождеприемники, сделает ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и прочее. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Как сообщалось, ЧП "Автомагистраль" в настоящее время проводит ремонт улицы Большой Бердичевской
на отрезке от Старого Бульвара до ул. Довженко.
Следующий претендент был ТОВ "Асфальт Плюс" с ровно 41 млн.