Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 28.04.2020    01:50:32
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 27 » 13:56:06

В Житомире за 41 млн гривен отремонтируют 15 улиц: где появится новый асфальт

Вчера, 14:16:03 2688 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире за 41 млн гривен отремонтируют 15 улиц: где появится новый асфальт

 Тендер на текущий ремонт улиц города Житомира выиграло ЧП "Автомагистраль". 24 апреля КП "Управление автомобильных дорог" городского совета подписало договор с предприятием.

Об этом говорится в договоре, опубликованном на ресурсе ProZorro, передает Житомир инфо.

Стоимость подписанного договора - 40 млн 999 тыс. 999 грн 80 коп. Источник финансирования - местный бюджет.

По условиям договора, подрядчик должен отремонтировать 15 улиц: Грушевского, Чудновскую, Леха Качиньского, Тараса Бульбы-Боровца, Хлебную, Восточную, Князей Острожских, Александра Клосовского, Офицерскую, Малую Бердичевскую, Маликова, Труда, Митрополита Андрея Шептицкого, Романа Шухевича, Святого Зигмунта Фелинского.

Победитель торгов отремонтирует бордюры, заменит канализационные люки и дождеприемники, сделает ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и прочее. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, ЧП "Автомагистраль" в настоящее время проводит ремонт улицы Большой Бердичевской на отрезке от Старого Бульвара до ул. Довженко.
Тэги: Житомир, ремонт дорог, тендер
Комментариев: 5
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 14:36:31, Вчера [Материал]
+2

Выборы...Выборы... Кандидаты -...
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:42:35, Вчера [Материал]
+3

80 копеек - так мило... До слёз...
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 15:00:20, Вчера [Материал]
+4

Особенно мило то, что эти 20 копеек повлияли на результат.
Следующий претендент был ТОВ "Асфальт Плюс" с ровно 41 млн.
Гражданин
4 Гражданин (Гражданин)   • 15:26:31, Вчера [Материал]
+2

жесть
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:31:33, Вчера [Материал]
+3

Так и я про то. 20 копеек - это стоимость чиновника. Именно столько он стоит.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus