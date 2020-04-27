В Житомирской области на месте сгоревшего леса высадят новые деревья

В Житомирской области планируют создать дополнительные рассадники, чтобы в следующем году высадить деревья на территории лесхозов, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства
.
«Управление поручило руководителям всех лесхозов в сжатые сроки провести дополнительные посевы лесных семян основных лесообразующих пород. При необходимости в предприятиях создадут новые временные лесопитомники, чтобы обеспечить выращивание посадочного материала в тех объемах, которые необходимы для облесения площадей пожарищ»
, - отметил начальник управления Виктор Сахнюк
.
Лесоводы уверят, что на всех площадях, которые облесения, обязательно высадят лес.
По состоянию на утро 27 апреля на территории Словечанского лесхоза на Житомирщине продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники.