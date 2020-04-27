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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 27 » 15:57:12

Нарколаборатория в сумке: полисмены изъяла у мужчины оборудование для производства мета. ФОТО

Вчера, 16:20:12 837 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нарколаборатория в сумке: полисмены изъяла у мужчины оборудование для производства мета. ФОТО

 В селе Заречаны Житомирского района во время обыска в одном из домов правоохранители обнаружили оборудование, которое используют для изготовления наркотических веществ.

"Проверяя информацию о вероятной причастности 26-летнего молодого человека к незаконным сделкам с наркотиками, полицейские провели по месту его жительства следственные действия. В итоге нашли сумку со специфическим набором инструментов и лабораторной посудой: стеклянные колбы, трубки, шприцы и емкости. Часть из них содержали жидкости желтого цвета, другие - остатки порошка", - информирует полиция Житомирской области.

Правоохранители отмечают, что обнаруженное оборудование может свидетельствовать об использовании его для изготовления наркотических веществ, таких как амфетамин.

Все изъятое было направлено для дальнейшего исследования в экспертно-криминалистический центр МВД.

"Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего заключения", - добавляют в полиции.



Тэги: полиция, наркотики, оборудование, Заречаны
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