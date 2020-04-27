В селе Заречаны Житомирского района во время обыска в одном из домов правоохранители обнаружили оборудование, которое используют для изготовления наркотических веществ.
"Проверяя информацию о вероятной причастности 26-летнего молодого человека к незаконным сделкам с наркотиками, полицейские провели по месту его жительства следственные действия. В итоге нашли сумку со специфическим набором инструментов и лабораторной посудой: стеклянные колбы, трубки, шприцы и емкости. Часть из них содержали жидкости желтого цвета, другие - остатки порошка"
, - информирует полиция Житомирской области.
Правоохранители отмечают, что обнаруженное оборудование может свидетельствовать об использовании его для изготовления наркотических веществ, таких как амфетамин.
Все изъятое было направлено для дальнейшего исследования в экспертно-криминалистический центр МВД.
"Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего заключения"
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Нарколаборатория в сумке: полисмены изъяла у мужчины оборудование для производства мета. ФОТО