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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 27 » 16:52:03

Волонтеры собрали полмиллиона гривен для семей, пострадавших от пожаров на Житомирщине

Вчера, 17:20:03 519 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Волонтеры собрали полмиллиона гривен для семей, пострадавших от пожаров на Житомирщине

 Волонтеры меньше чем за неделю собрать около 500 тысяч гривен на нужды семей из Овручского района, которые потеряли свои дома из-за пожаров.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Підслухано Овруч".

"Люди, вы невероятные! Меньше чем за неделю мы смогли собрать около 500 тысяч гривен на нужды семей из Овручского района Житомирской области, которые потеряли свои дома из-за пожара. Еще 17 106 грн и вся сумма проекта будет собрана", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на четыре направления:
 
  • Крыша (палатки, для организации временного жилья для селян);
  • Тепло (буржуйки, которые помогут отопить палатки и приготовить пищу);
  • Свет (электрогенераторы, для обеспечения обесточенных сел светом и возможностью работать с электрическими строительными инструментами);
  • Вода (скважины, деревянные колодцы сгорели и из них исчерпали во время тушения всю воду. Из-за засухи вода в колодце не возвращается - надо копать глубже).

Участие в сборе уже приняло более 600 человек. Сбор средств продолжается по ссылке: https://ubb.org.ua/uk/project/6044/

Как сообщал "Журнал Житомира", Кабинет министров Украины выделил 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.
Тэги: помощь, Житомирская область, пожары, Овруч
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:20:19, Вчера [Материал]
0

Пятсот тысяч от людей-это благородно, но как то забыли о том. что правительство выделело погорельцам 25 миллионов. Там в этих четырех селах проживали пятдесят человек. Тоесть получается . что каждый погорелец должен получить по 500 тысяч. Вопрос власть выплатила пострадавшим эти деньги ? Дайте ответ. Вернее отчитайтесь.
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