Волонтеры меньше чем за неделю собрать около 500 тысяч гривен на нужды семей из Овручского района, которые потеряли свои дома из-за пожаров.
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Підслухано Овруч".
"Люди, вы невероятные! Меньше чем за неделю мы смогли собрать около 500 тысяч гривен на нужды семей из Овручского района Житомирской области, которые потеряли свои дома из-за пожара. Еще 17 106 грн и вся сумма проекта будет собрана"
, - говорится в сообщении
.
Средства пойдут на четыре направления:
- Крыша (палатки, для организации временного жилья для селян);
- Тепло (буржуйки, которые помогут отопить палатки и приготовить пищу);
- Свет (электрогенераторы, для обеспечения обесточенных сел светом и возможностью работать с электрическими строительными инструментами);
- Вода (скважины, деревянные колодцы сгорели и из них исчерпали во время тушения всю воду. Из-за засухи вода в колодце не возвращается - надо копать глубже).
Участие в сборе уже приняло более 600 человек. Сбор средств продолжается по ссылке: https://ubb.org.ua/uk/project/6044/
Как сообщал "Журнал Житомира
", Кабинет министров Украины выделил 25 миллионов гривен
на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.
Волонтеры собрали полмиллиона гривен для семей, пострадавших от пожаров на Житомирщине