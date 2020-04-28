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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Апрель » 28 » 08:39:18

Житомирский горсовет готов потратить 200 тысяч на видеоролики о коронавирусе

Сегодня, 08:47:18 495 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский горсовет готов потратить 200 тысяч на видеоролики о коронавирусе

 Пока житомирская мэрия экономит на зарплатах, видеосюжеты и брифинги мэра о коронавирусе будут стоить городскому бюджету 200 тысяч гривен. Именно такие услуги заказывает исполком через тендер на Prozorro.

Как сообщает "Перший Житомирський", с 18 мая победитель закупки должен будет предоставить услуги по изготовлению:
 
  • 20 информационных видеосюжетов с участием городского головы и/или его заместителей по вопросам предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции;
  • 20 видеоотчетов, съемок брифингов городского головы и/или его заместителей по вопросам предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, информирования населения об ограничительных мерах, действующих на территории Житомирской городской ОТГ.

Снятые ролики должны транслироваться по телевидению на территории Житомирской области.

Интересно и то, что средства на эти видеоролики о коронавирусе еще не выделены - за изменения в программу будут голосовать депутаты на ближайшей сессии. Однако тендер был обнародован уже 17 апреля.
Тэги: горсовет, Житомир, коронавирус, тендер
Комментариев: 6
nvvetal
1 Ololo (nvvetal)   • 09:03:15, Сегодня [Материал]
+3

пішов піар )
медична мафія не спить
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:44:45, Сегодня [Материал]
+3

Теперь каждые 2-3 дня будет на сайте пиар Сухомлина. Скоро выборы, а терять теплое местечко ох как не хочется.
Интересно, как лживый заэкранный ублюдок Преди будет отмазывать подобное выделение средств?:)
А то в пиаре про собачий приют аж из штанов выпрыгивал, отмазывая этот самый пиар.
Ну и десятки минусов на правду, куда же без них :)))
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 09:59:17, Сегодня [Материал]
+1

Мені здавалося що зйомками брифінгів досить успішно займаються місцеві ЗМІ
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 11:17:22, Сегодня [Материал]
+1

Дебилы, бл...
melan
5 melan (melan)   • 11:41:32, Сегодня [Материал]
+2

Про вирус и так уже из каждого утюга слышно. Думаю что данная афера чисто срубить бабла.
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:13:08, Сегодня [Материал]
+2

И Преди в теме не видать :)
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