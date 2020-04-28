Житомирский горсовет готов потратить 200 тысяч на видеоролики о коронавирусе

Пока житомирская мэрия экономит на зарплатах, видеосюжеты и брифинги мэра о коронавирусе будут стоить городскому бюджету 200 тысяч гривен. Именно такие услуги заказывает исполком через тендер на Prozorro
.
Как сообщает "Перший Житомирський
", с 18 мая победитель закупки должен будет предоставить услуги по изготовлению:
- 20 информационных видеосюжетов с участием городского головы и/или его заместителей по вопросам предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции;
- 20 видеоотчетов, съемок брифингов городского головы и/или его заместителей по вопросам предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, информирования населения об ограничительных мерах, действующих на территории Житомирской городской ОТГ.
Снятые ролики должны транслироваться по телевидению на территории Житомирской области.
Интересно и то, что средства на эти видеоролики о коронавирусе еще не выделены - за изменения в программу будут голосовать депутаты на ближайшей сессии. Однако тендер был обнародован уже 17 апреля.
медична мафія не спить
Интересно, как лживый заэкранный ублюдок Преди будет отмазывать подобное выделение средств?:)
А то в пиаре про собачий приют аж из штанов выпрыгивал, отмазывая этот самый пиар.
Ну и десятки минусов на правду, куда же без них :)))