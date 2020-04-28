Реконструкция житомирской набережной: прокуратура требует расторгнуть договор с подрядчиком

В Житомире произошел скандал вокруг реконструкции набережной Тетерева. Прокуратура заявляет, что городской совет неправомерно заключил договор с подрядчиком на сумму 16,9 млн грн.
"Установлено, что в декабре 2018 года Управлением капитального строительства Житомирского горсовета заключен с частным обществом "Фаворит" договор на капитальный ремонт благоустройства набережной реки Тетерев в Житомире на сумму 16,4 млн грн. Несмотря на уплату средств из городского бюджета в полном объеме, подрядчик работы по капитальному ремонту набережной не завершил"
, - сообщает ведомство.
В декабря 2019 года между сторонами заключен новый дополнительный договор на выполнение тех же работ на сумму 16,9 млн грн, повысив общую стоимость работ до более 32 млн грн.
Прокуратура отмечает, что при заключении повторного договора не был проведен тендер.
"Органом местного самоуправления при заключении повторного договора тендер не проведен, вместе с тем безосновательно применена переговорная процедура закупок с предыдущим подрядчиком, чем лишили других субъектов хозяйствования возможности принять участие в закупке", - добавляют в прокуратуре области.
Житомирская местная прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства о признании недействительными результатов публичных закупок и договора подряда. Сейчас иск принят Хозяйственным судом Житомирской области и начато его рассмотрение.
Напомним, на реконструкцию набережной
вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен
. Подрядчиком является ДП "Фаворит ОПТ".
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