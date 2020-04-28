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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 28 » 10:13:35

Реконструкция житомирской набережной: прокуратура требует расторгнуть договор с подрядчиком

Сегодня, 10:50:35 1018 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция житомирской набережной: прокуратура требует расторгнуть договор с подрядчиком

 В Житомире произошел скандал вокруг реконструкции набережной Тетерева. Прокуратура заявляет, что городской совет неправомерно заключил договор с подрядчиком на сумму 16,9 млн грн.

"Установлено, что в декабре 2018 года Управлением капитального строительства Житомирского горсовета заключен с частным обществом "Фаворит" договор на капитальный ремонт благоустройства набережной реки Тетерев в Житомире на сумму 16,4 млн грн. Несмотря на уплату средств из городского бюджета в полном объеме, подрядчик работы по капитальному ремонту набережной не завершил", - сообщает ведомство.

В декабря 2019 года между сторонами заключен новый дополнительный договор на выполнение тех же работ на сумму 16,9 млн грн, повысив общую стоимость работ до более 32 млн грн.

Прокуратура отмечает, что при заключении повторного договора не был проведен тендер.
 

"Органом местного самоуправления при заключении повторного договора тендер не проведен, вместе с тем безосновательно применена переговорная процедура закупок с предыдущим подрядчиком, чем лишили других субъектов хозяйствования возможности принять участие в закупке", - добавляют в прокуратуре области.


Житомирская местная прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства о признании недействительными результатов публичных закупок и договора подряда. Сейчас иск принят Хозяйственным судом Житомирской области и начато его рассмотрение.

Напомним, на реконструкцию набережной вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен. Подрядчиком является ДП "Фаворит ОПТ".
Тэги: городской совет, Набережная, реконструкция, прокуратура
Комментариев: 9
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:08:52, Сегодня [Материал]
+2

Ничего, сейчас мэр пару пиар-роликов снимет, Преди из штанов выпрыгнет в порыве отмаза, и стадо успешно все забудет и в едином порыве пойдет голосовать за Сухомлина.
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 11:26:48, Сегодня [Материал]
-3

Щира подяка прокурорам за потенційно ще один довгобуд, який стоятиме заброшкою впродовж років, а то й десятиліть!
Karab
3 Сергей (Karab)   • 11:30:35, Сегодня [Материал]
+5

правильно, давай будем всем миллионы раздавать, у нас же их много, а если что, у МВФ в долг возьмем!
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 11:47:17, Сегодня [Материал]
-2

Правильно! Не жили добре, й нефіг було починати! Руки геть від заповідних житомирських заброшок!
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 14:08:29, Сегодня [Материал]
0

Как на стадион: новый год, новые обицянки, новые надцать миллионов выделено, повторить.
"Этот праздник можно продолжать бесконечно"
https://www.youtube.com/watch?v=nmml3cO17Mw
https://www.youtube.com/watch?v=tEmRthMkhnY
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 11:47:17, Сегодня [Материал]
-1

зачем открывать движение по набережной для авто ? (иконка авто на дороге)
zt-gregori
6 Ігор (zt-gregori)   • 12:00:48, Сегодня [Материал]
+1

в кінці набережної є приватні житлові будинки (за човновою станцією), до них має бути доступ.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:00:09, Сегодня [Материал]
-1

17 миллионов потом опять 32 миллиона, а всех кто участвовал в тендере на.уй, а потом себе любимым добавили еще 32 ляма. И этот грабеж во всем. И не страшно?
Mykhailo
9 Михаил (Mykhailo)   • 14:09:55, Сегодня [Материал]
0

Ну, практика показывает, что антикоррупционных организаций много, но никого пока не посадили, а главное наворованное не вернули.
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