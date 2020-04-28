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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 28 » 14:48:03

Сухомлин встретился с предпринимателями, которые требуют открыть в Житомире рынки

Вчера, 15:14:03 1413 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин встретился с предпринимателями, которые требуют открыть в Житомире рынки

 Сегодня, 28 апреля, городской голова Житомира Сергей Сухомлин встретился с предпринимателями по вопросу открытия рынков. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Завтра (29 апреля – ред.) состоится заседание правительства и мы будем четко понимать, куда мы движемся. Но сегодня мы уже можем проговорить все меры безопасности, которые нужно будет соблюдать. Для нас главный приоритет - здоровье людей, поэтому прошу от вас понимания. На заседании исполнительного комитета мы будем принимать решение, которое будет касаться не только рынков, но и маленьких торговых площадок", - отметил глава города.
 

"Предприниматели обратились к власти не понимая, почему торговые места с вещами, обувью, сантехникой и другим не работают. Мы хотим работать официально, а не из-под прилавка. И мы не понимаем, почему не рассматривается вопрос открытия рынков промышленных товаров", - сказал представитель инициативной группы от предпринимателей.


Предприниматели отметили, что готовы создать надлежащие санитарные условия во время работы рынков.

"Хочу сказать одно, никто никого не игнорирует, мы все понимаем ситуацию, которая сложилась ... Но нам сейчас нужно объединиться и выработать совместный план действий! Мы разблокирования работу малого бизнеса, но с условиями безопасности людей! Здоровье - приоритет", - отметил городской голова.

Предприниматели передали свои предложения к рассмотрению и обе стороны договорились о встрече завтра, чтобы проработать полученные предложения.

Как сообщал "Журнал Житомира", 27 апреля около сотни предпринимателей пришли к зданию Житомирского городского совета с требованием поддержать бизнес и открыть рынки.
Тэги: предприниматели, Житомир, рынки, бизнес, мэр
Комментариев: 8
melan
1 melan (melan)   • 15:29:27, Вчера [Материал]
+2

....Предприниматели отметили, что готовы создать надлежащие санитарные условия во время работы рынков....

Очередное бла бла бла, они что угодно пообещают что бы открыться. Но ничего сделано не будет.
Admiral8
8 Papa (Admiral8)   • 22:35:36, Вчера [Материал]
0

сначала комиссия делает проверку подготовки и только потом выписывает разрешение на открытие конкретной точки
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:32:27, Вчера [Материал]
+1

Всем Мэрам городов пришло предписание Правительства подготовить рынки для начало работы в среду. . Еще на той недели пришло такое распоряжение. Вместо того . чтобы выставить это распоряжение на сайте городского совета они их собирают в сессийной зале. А для чего? Причем тут исполнительный комитет к решению Правительства.? Ну цырк устроили....А теперь все вместе пошли голосовать за Мэра спасителя
melan
3 melan (melan)   • 15:59:39, Вчера [Материал]
+8

Требование для открытия рынка расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров;
защитные экраны между продавцами и покупателями.
Интересно как на наших гадюшниках это сделают???
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:15:42, Вчера [Материал]
-1

в Италии закрыли все супермаркеты, а Продовольственные Рынки открыты до сих пор. Потому что они на свежем воздухе
Живу_на_Восточной
6 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 20:58:57, Вчера [Материал]
+1

фантазии свои тут писать не нужно
Admiral8
7 Papa (Admiral8)   • 22:33:55, Вчера [Материал]
0

в некоторых гадюшниках ремонты подороже чем у тебя дома
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:03:23, Вчера [Материал]
-3

Начались выборы в Мэры города Житомира,. соблюдайте карантин, не играйте своим здоровьем в политику. Мэром будет опять Сухомлин
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