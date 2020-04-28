Сухомлин встретился с предпринимателями, которые требуют открыть в Житомире рынки

"Предприниматели обратились к власти не понимая, почему торговые места с вещами, обувью, сантехникой и другим не работают. Мы хотим работать официально, а не из-под прилавка. И мы не понимаем, почему не рассматривается вопрос открытия рынков промышленных товаров", - сказал представитель инициативной группы от предпринимателей.