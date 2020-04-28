Сегодня, 28 апреля, городской голова Житомира Сергей Сухомлин встретился с предпринимателями по вопросу открытия рынков. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Завтра (29 апреля – ред.) состоится заседание правительства и мы будем четко понимать, куда мы движемся. Но сегодня мы уже можем проговорить все меры безопасности, которые нужно будет соблюдать. Для нас главный приоритет - здоровье людей, поэтому прошу от вас понимания. На заседании исполнительного комитета мы будем принимать решение, которое будет касаться не только рынков, но и маленьких торговых площадок"
, - отметил глава города.
"Предприниматели обратились к власти не понимая, почему торговые места с вещами, обувью, сантехникой и другим не работают. Мы хотим работать официально, а не из-под прилавка. И мы не понимаем, почему не рассматривается вопрос открытия рынков промышленных товаров", - сказал представитель инициативной группы от предпринимателей.
Предприниматели отметили, что готовы создать надлежащие санитарные условия во время работы рынков.
"Хочу сказать одно, никто никого не игнорирует, мы все понимаем ситуацию, которая сложилась ... Но нам сейчас нужно объединиться и выработать совместный план действий! Мы разблокирования работу малого бизнеса, но с условиями безопасности людей! Здоровье - приоритет
", - отметил городской голова.
Предприниматели передали свои предложения к рассмотрению и обе стороны договорились о встрече завтра, чтобы проработать полученные предложения.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 27 апреля около сотни предпринимателей пришли к зданию Житомирского городского совета с требованием поддержать бизнес и открыть рынки
.
Сухомлин встретился с предпринимателями, которые требуют открыть в Житомире рынки
Очередное бла бла бла, они что угодно пообещают что бы открыться. Но ничего сделано не будет.
защитные экраны между продавцами и покупателями.
Интересно как на наших гадюшниках это сделают???