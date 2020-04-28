28 апреля в Житомире на взятке "погорел" майор военной службы правопорядка. По информации военной прокуратуры, за 600 долларов офицер пообещал гражданину "решить" его вопросы с правоохранительными органами.
Майора задержали в центре Житомира сразу после получения неправомерной выгоды.
"За указанную сумму офицер ВСП, будучи на тот момент временно исполняющим обязанности заместителя начальника отделения предупреждения преступлений и других правонарушений Житомирского зонального отдела ВСП, пообещал гражданину "решить" его вопросы с правоохранительными органами. А именно - что работники ВСП не будут совершать относительно последнего розыскные мероприятия и задерживать его для привода в орган досудебного расследования, поскольку указанный гражданин находится в розыске как военнослужащий, который самовольно покинул военную часть", - сообщает военная прокуратура центрального региона Украины.
Также правоохранитель заявил, что за указанную сумму он поможет освободить мужчину от уголовной ответственности.
Денежные средства у задержанного изъяты. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Обещал «порешать» вопросы: в Житомире во время получения взятки задержан майор ВСП