В этом году на 60 улицах Житомира появится новая дорожная разметка

На дорожную разметку житомирских улиц в этом году планируют потратить 3,6 млн грн. Тендер на указанную сумму объявили на портале публичных закупок «ProZorro».
Заказчиком работ выступает КП «Управление автомобильных дорог» Житомирского городского совета, передает «Вголос.Zt
».
Согласно тендерной документации, за упомянутую сумму должны нанести разметку на 61 улице и 5 участках улиц Житомира. Это должна быть, соответственно, краска и холодный пластик.
Так, краску будут наносить на большинство улиц города и те участки дорог, где не сделали капитальный ремонт. Те же дороги, которые уже закончили ремонтировать, «украсят» разметкой из холодного пластика. В список последних, в частности, попали отремонтированные фрагменты улиц Большой Бердичевской и Параджанова.
Тендер объявили еще 14 апреля. С подрядчиком планируют определиться уже после 30 апреля.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомире на Соборной площади изменили схему движения и нанесли новую разметку
.