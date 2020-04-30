За 4 месяца на Житомирщине произошло столько же пожаров, как за весь прошлый год

Масштабные пожары весь апрель бушуют на Житомирщине. Количество возгораний за последние четыре месяца уже почти превысило показатели за весь 2019 год.
С января 2020 года в области произошло 1542 пожара, а в прошлом году - 1566. Об этом в эфире 24 канала
сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Утром на вертолете был очередной облет территории. Наблюдается задымление, но открытого огня нет"
, - сказал чиновник.
Он подчеркнул, что поддерживает главу ГСЧС Николая Чечеткина, который призывает украинцев прекратить сжигать остатки растительности, траву и мусор. Кроме этого, он сообщил, что с сегодняшнего дня будет осуществляться усиленное патрулирование районов на Полесье.
Бунечко добавил, что областной совет выделил людям, пострадавшим от пожаров, по 31,5 тыс. гривен материальной помощи. Эти деньги уже направлены на Овручскую районную государственную администрацию и Овручскую ОТГ.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Кабинет министров Украины выделил 25 миллионов гривен
на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Также волонтеры собрали около 500 тысяч гривен на нужды семей из Овручского района
, которые потеряли свои дома из-за пожаров.