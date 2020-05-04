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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 4 » 08:47:39

На Житомирщине от ожогов погибла пенсионерка, решившая сжечь сухую траву

Вчера, 08:48:05 1102 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине от ожогов погибла пенсионерка, решившая сжечь сухую траву

 В Житомирской области от ожогов, полученных во время сжигания сухостоя, погибла 79-летняя женщина. Чрезвычайное происшествие произошло в с. Гремячее Романовского района, информирует ГСЧС.

По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. 

Через некоторое время соседи заметили густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.

Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени. Спасти ее жизнь не удалось.

Как сообщал "Журнал Житомира", за 4 месяца на Житомирщине произошло столько же пожаров, как за весь прошлый год.
Тэги: Житомирская область, пожар
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:55:51, Вчера [Материал]
+3

Не нажила с годами ума бабка...
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 14:49:53, Вчера [Материал]
+2

Вот где все эти "Мытци", снимающие муть за бюджетные деньги?
Почему не показывать по ТВ эти случаи, сгоревшие хаты, ожоговые центры с кричащими людьми, которые использовали "розжиги для барбекю" и они взорвались у них в руках (ОЧЕНЬ частый случай) и т.п.?
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