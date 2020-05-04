На Житомирщине от ожогов погибла пенсионерка, решившая сжечь сухую траву

В Житомирской области от ожогов, полученных во время сжигания сухостоя, погибла 79-летняя женщина. Чрезвычайное происшествие произошло в с. Гремячее Романовского района, информирует ГСЧС.
По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени.
Через некоторое время соседи заметили густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.
Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени. Спасти ее жизнь не удалось.
Как сообщал "Журнал Житомира
", за 4 месяца на Житомирщине произошло столько же пожаров, как за весь прошлый год
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Почему не показывать по ТВ эти случаи, сгоревшие хаты, ожоговые центры с кричащими людьми, которые использовали "розжиги для барбекю" и они взорвались у них в руках (ОЧЕНЬ частый случай) и т.п.?