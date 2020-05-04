Житомирский областной совет после того, как стало известно об инфицировании COVID-19 первого заместителя председателя облсовета, провела дезинфекцию всех помещений. Об этом сообщается на сайте учреждения.
"Областной совет принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди работников учреждения. В частности, в здании областного совета осуществлена соответствующая дезинфекция помещений, а работники, контактировавшие с должностным лицом, в настоящее время находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.
После определенного периода времени контрактные лица будет протестированы.
"Остальные работники областного совета продолжают работать поочередно - либо дистанционно, либо непосредственно на месте, они обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами"
, - отмечает областной совет.
Как сообщал "Журнал Житомира
", первый зампредседателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом
. Сейчас он находится дома на самоизоляции.
В Житомире провели дезинфекцию целого здания из-за инфицирования COVID-19 замглавы облсовета