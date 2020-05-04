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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 4 » 12:09:23

В Житомире провели дезинфекцию целого здания из-за инфицирования COVID-19 замглавы облсовета

Вчера, 12:28:23 1276 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире провели дезинфекцию целого здания из-за инфицирования COVID-19 замглавы облсовета

 Житомирский областной совет после того, как стало известно об инфицировании COVID-19 первого заместителя председателя облсовета, провела дезинфекцию всех помещений. Об этом сообщается на сайте учреждения.
 

"Областной совет принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди работников учреждения. В частности, в здании областного совета осуществлена ​​соответствующая дезинфекция помещений, а работники, контактировавшие с должностным лицом, в настоящее время находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.


После определенного периода времени контрактные лица будет протестированы.

"Остальные работники областного совета продолжают работать поочередно - либо дистанционно, либо непосредственно на месте, они обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами", - отмечает областной совет.

Как сообщал "Журнал Житомира", первый зампредседателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции.
Тэги: дезинфекция, облсовет, Житомир
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 16:40:46, Вчера [Материал]
0

Где обещанные дезинфекции подъездов жилых домов??? Или вышли пофоткались и все.
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