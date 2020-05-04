В Житомире провели дезинфекцию целого здания из-за инфицирования COVID-19 замглавы облсовета

"Областной совет принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди работников учреждения. В частности, в здании областного совета осуществлена ​​соответствующая дезинфекция помещений, а работники, контактировавшие с должностным лицом, в настоящее время находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.