В Житомирской области ещё 8 человек выздоровели от коронавируса

4 мая на Житомирщине обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди жителей Коростеня, Бердичева и Житомира. Лабораторно подтвердили за минувшие сутки коронавирусную инфекцию у 18 пациентов.
Как стало известно «Журналу Житомира
», сейчас в Житомирской области уже 448 зарегистрированных диагнозов COVID-19
. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 152 пациента, в Коростене - 97 и Бердичеве - 88.
Новые случая 4 мая обнаружены в:
- Житомире - 1 (мальчик, 9 лет);
- Коростенском районе - 1 (женщина, 69 лет);
- Коростене - 8 (женщина, 53 года; мужчина, 49 лет; женщина, 49 лет; девочка, 13 лет; мужчина, 45 лет; мужчина, 56 лет; женщина, 34 года; мужчина, 45 лет);
- Бердичеве - 8 (мужчина, 62 года; женщина, 58 лет; мужчина, 58 лет; женщина, 68 лет; женщина, 20 лет; женщина, 27 лет; мужчина, 57 лет; женщина, 22 года).
Кроме того, 4 мая в области выздоровели 8 человек. Повторное ПЦР-исследование не выявило коронавирус в организме пациентов в Бердичеве (1), Коростене (1), Малине (5), Новоград-Волынском районе (1). Всего в области уже выздоровел 31 человек.