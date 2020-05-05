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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 5 » 08:40:45

В Житомирской области ещё 8 человек выздоровели от коронавируса

Сегодня, 08:48:45 460 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области ещё 8 человек выздоровели от коронавируса

 4 мая на Житомирщине обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди жителей Коростеня, Бердичева и Житомира. Лабораторно подтвердили за минувшие сутки коронавирусную инфекцию у 18 пациентов.

Как стало известно «Журналу Житомира», сейчас в Житомирской области уже 448 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 152 пациента, в Коростене - 97 и Бердичеве - 88.

Новые случая 4 мая обнаружены в:
 
  • Житомире - 1 (мальчик, 9 лет);
  • Коростенском районе - 1 (женщина, 69 лет);
  • Коростене - 8 (женщина, 53 года; мужчина, 49 лет; женщина, 49 лет; девочка, 13 лет; мужчина, 45 лет; мужчина, 56 лет; женщина, 34 года; мужчина, 45 лет);
  • Бердичеве - 8 (мужчина, 62 года; женщина, 58 лет; мужчина, 58 лет; женщина, 68 лет; женщина, 20 лет; женщина, 27 лет; мужчина, 57 лет; женщина, 22 года).

Кроме того, 4 мая в области выздоровели 8 человек. Повторное ПЦР-исследование не выявило коронавирус в организме пациентов в Бердичеве (1), Коростене (1), Малине (5), Новоград-Волынском районе (1). Всего в области уже выздоровел 31 человек.
Тэги: коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
viking62
1 viking (viking62)   • 10:34:37, Сегодня [Материал]
0

Вот не понимаю, как можно утверждать с таким тестированием?!
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