Жительница Житомирщина потеряла несколько тысяч гривен, пытаясь купить в интернете медицинские маски

"Она нашла объявление на одном из сайтов о продаже средств индивидуальной защиты. В тот же день женщина связалась с менеджером интернет-магазина и договорилась о доставке. При этом заявительница перечислила мужчине на указанный им банковский счет несколько тысяч гривен, как предварительную полную плату за товар", - информирует полиция Житомирской области.