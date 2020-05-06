Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 07.05.2020    15:11:16
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 6 » 17:36:36

Жительница Житомирщина потеряла несколько тысяч гривен, пытаясь купить в интернете медицинские маски

Вчера, 17:48:36 3481 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Жительница Житомирщина потеряла несколько тысяч гривен, пытаясь купить в интернете медицинские маски

 В условиях пандемии коронавируса и карантина, как никогда актуальны защитные медицинские маски. Украинцы любыми путями пытаются получить маски и этим пользуются мошенники.

Полиция Житомирщины рассказала "Журналу Житомира", что 29-летняя женщина из Попельни оплатила онлайн-покупку медицинских масок, однако заказанного товара так и не получила.
 

"Она нашла объявление на одном из сайтов о продаже средств индивидуальной защиты. В тот же день женщина связалась с менеджером интернет-магазина и договорилась о доставке. При этом заявительница перечислила мужчине на указанный им банковский счет несколько тысяч гривен, как предварительную полную плату за товар", - информирует полиция Житомирской области.


Однако, ни через несколько дней, ни через несколько недель, маски на почту так и не поступили, а телефон менеджера был выключен. Тогда женщина и поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В подобные ситуации попадали и другие жители области. Сейчас по всем выявленным фактам полицейские начали соответствующие проверки.

Тэги: Житомирщина, интернет-покупки, мошенники, маски
Комментариев: 2
bda
1 ДДД (bda)   • 18:41:59, Вчера [Материал]
+5

А, зачем, покупать на несколько тысяч? Побарыжить, захотелось?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:55:43, Вчера [Материал]
+2

не, на площади раздать.....
несколько тысяч это пачка масок. На развес их не продают.

бабло плакало. цифрополицаи ничего искать не будут. Неспособны....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus