В условиях пандемии коронавируса и карантина, как никогда актуальны защитные медицинские маски. Украинцы любыми путями пытаются получить маски и этим пользуются мошенники.
Полиция Житомирщины рассказала "Журналу Житомира
", что 29-летняя женщина из Попельни оплатила онлайн-покупку медицинских масок, однако заказанного товара так и не получила.
"Она нашла объявление на одном из сайтов о продаже средств индивидуальной защиты. В тот же день женщина связалась с менеджером интернет-магазина и договорилась о доставке. При этом заявительница перечислила мужчине на указанный им банковский счет несколько тысяч гривен, как предварительную полную плату за товар", - информирует полиция Житомирской области.
Однако, ни через несколько дней, ни через несколько недель, маски на почту так и не поступили, а телефон менеджера был выключен. Тогда женщина и поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В подобные ситуации попадали и другие жители области. Сейчас по всем выявленным фактам полицейские начали соответствующие проверки.
Жительница Житомирщина потеряла несколько тысяч гривен, пытаясь купить в интернете медицинские маски
несколько тысяч это пачка масок. На развес их не продают.
бабло плакало. цифрополицаи ничего искать не будут. Неспособны....